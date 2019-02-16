范冰冰8歲堂妹出道進軍娛圈　范朵朵眼大有氣質明星味濃

內地人氣女星范冰冰一家神基因真的超強呀！繼18歲的弟弟范丞丞去年出道之後，她的堂妹范朵朵亦準備出道，近日網上就流傳多張范朵朵的工作照，果真是美人胚子，一舉一動都有大明星風範，一點都不輸堂姐冰冰，搞到唔少網友都大讚一定是明日之星。

范冰冰的堂妹范朵朵小小年紀已經有明星風範。（網上圖片）

今年只有8歲的范朵朵，已經同兒童劇的劇組簽約準備以童星的身份出道。其實在她出道前，她已經參加過大大小小的兒童模特兒比賽，去年更在「T台之星國際賽」中獲得兒童組冠軍添，還曾受邀做國際少兒模特明星的嘉賓，在全球巡迴少兒模特中，更被授予為「全球公益愛心大使」的稱號，小小年紀已經有許多舞台經驗，渾身上下散發明星氣質，果然是范冰冰的家人啊！

范朵朵從小已經好有表演慾。（網上圖片）

愈大愈靚的范朵朵近日工作照大公開，擁有瓜子臉同大眼睛的她，天生就擁有一張好臉孔。化著妝的她更美麗動人，特別展露甜美笑容時十分迷人，而眼見她亦迅速長高有一雙大長腿，比起以往多了少女味。而她在工作上亦十分專業，不同主題的環境拍攝，她亦能展現配合主題的Pose，時而可愛時而成熟，比起同年齡小朋友的確多了一份「小大人」感覺，而她除了擔任模特兒工作之外，亦積極參與兒童劇拍攝，目前已經拍攝了一部劇名為《天憂面包店》，未來在幕前一定見到她的蹤影。

范朵朵愈大愈靚，一舉一動都好成熟。（網上圖片）

不少網友見到范朵朵的工作照，都一致大讚有明星風範同仙氣十足，相信她長大之後更是大美女一名，絕對是明日之星。同時大家都話范冰冰一家人要霸佔娛樂圈了「全家人都要當明星的節奏」﹑「全家組個團算了」…一家人的好基因令人羨慕。

逐格睇范朵朵更多模特兒照片：

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