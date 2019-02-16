【渣馬2019】TVB藝員受傷多　女鐵人蔡思貝今年唔跑：腳趾裂咗骨

「渣打香港馬拉松2019」將會在明日（17日）正式開跑，無論是跑10km、半馬還是全馬，對於跑手來說都是體力上和毅力上的大挑戰。雖然每一個參加者都有不同的原因，但每年的渣馬都聚集了一班馬拉松愛好者。圈中不少藝人都有參與這項盛事，而TVB也有不少藝員參加，去年就有蔡思貝（Sisley）、余德丞（Dickson）、黃浩然、鄧佩儀（Gloria）等，但今年可能就見不到他們幾位參與賽事了。

蔡思貝去年以1小時47分55秒完成半馬，成績相當唔錯。（資料圖片）

馬拉松是一項講求耐力及意志力的賽事，去年挑戰半馬的蔡思貝，最後只用了1小時47分55秒就完成賽事，成績相當不錯。但原來這次未算她的最好成績，Sisley在接受訪問時透露曾試過跑21公里1小時44分，大家當然都好期待見證着她再創紀錄。不過今年的賽事就見不到她的蹤影，Sisley回覆《香港01》時表示：「因為我隻腳趾裂咗骨呀，我條腰、頸全部都傷晒，所以我今年跑唔到馬拉松，我要等好返，可能下年先會再跑啦。」

其實Sisley一向都有跑步，可惜今年見唔到佢再創紀錄。（IG圖片）

點擊下圖重溫Sisley去年參賽的靚相：

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至於去年在踢波期間突然暈倒，更一度心臟停頓，情況陷入危殆的Dickson，雖然最後大步檻過，但經過這場意外，他的身體狀況也未完全康復，所以看來今年他也不會參加渣馬。而早前因為做Gym搞到胸骨爆裂的Gloria，因為需要時間康復及休養，直至到昨晚才在IG Post出做Gym相：「因為胸骨裂，足足八個月不能做運動。對熱愛運動的我，這八個月簡直是折磨，因為以前會天天跑步和運動。今天……終於可以慢慢重新開始運動了，太開心了！雖然左胸骨偶爾還會疼，但這是一個好的開始！」看來她都未回復最佳狀態，仍需要再好好休養。

余德丞去年踢波期間突然暈倒，仍需要時間康復。（IG圖片）

鄧佩儀早前胸骨裂，昨晚（15日）她在IG Post相，剖白近月的心聲。（IG圖片）

而由胡定欣、袁偉豪（Ben）、李施嬅、陳山聰、姚子羚、黃智雯、胡蓓蔚（Paisley）、胡諾言（胡仔）、謝東閔組成的「Crazy Runner」也是圈中的長跑好手，他們更經常結伴跑步，在社交平台分享跑步成果。近日阿Ben也積極練跑，在IG Post了不少與山聰一起跑步的照片，他回覆《香港01》時透露：「聽日我會跑半馬，胡仔跑全馬，今年我哋班兄弟就得我同佢會跑，希望2小時15分內完成啦。（山聰唔跑？）佢要開工呀，同埋佢都已經跑咗好幾年。」期待阿Ben跑出好成績！

袁偉豪呢排密密練跑，今年會挑戰跑半馬。（IG圖片）

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