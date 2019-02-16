莊思明生日重要過情人節　陳庭欣最怕男友迫「交人」

莊思明（Lisa）與陳庭欣（Toby）今日（16日）到荃灣出席出席「第九十一屆奧斯卡頒獎典禮」全港唯一獨家直播記者會，提到情人節節目，Lisa透露僅與男友楊明齊齊「叫外賣」，笑言因她的生日與情人節僅僅是一日之隔，因此二人都會集中火力在生日正日慶祝，而二人昨日包場搞私人生日會，Lisa表示：「原本只是想比較close的朋友一齊慶祝一下，但是想不到一班朋友都咁捧場，加上孖生姐姐莊思華又有一班朋友齊齊慶祝，每年生日會都是比想像中大。」

莊思明前一晚舉行了31歲生日會，陳庭欣亦是她的客人之一，見證她與男友楊明的甜蜜舉動。（李文偉攝）

而Toby情人節則與男友食晚飯，未想到男友預約了一家她的心水餐廳，其實早已計劃跟男友到該餐廳光顧，自覺與男友有默契。提到不少港男心中最難答的問題，就是女友一句「今晚食乜好呀？」兩女聞言都忍不住笑，Lisa指楊明通常都會出主意，Toby則自覺不夠貼心：「因為自己唔食辣，好似成日食飯都滿足唔到佢，當我知佢約朋友食食，就會提醒佢把握機會食，仲要同朋友share。」

問到男友可有問題會考起女生的時候？Toby就指「Plan時間去旅行」就最難答，因為身為藝人工作時間其實很困身，通常去旅行都是說走就走。而Lisa與男友楊明同是藝人更困難，笑言若雙雙向公司請假，相信又會亂傳婚訊。