陳庭欣首次和男友過農曆新年　未有計劃派雙封利是

陳庭欣（Toby）今日（10日）出席《歡樂滿東華2018》頒獎晚會，在《歡樂滿東華2018》當晚擔任主持的她表示最近主要以主持工作為主，特別是臨近農曆新年，多了很多宴會主持工作的邀請。

陳庭欣（Toby）很感激王賢誌特意邀請她做《歡樂滿東華2018》的主持之一。（陳順禎 攝）

Toby笑言今年將會是第一個與男友Benny渡過的農曆新年，應該都會四處到朋友家逗利是和食年糕。早前有指二人已有計劃結婚，那麼Toby什麼時候會派利是呢？「其實我年年都派㗎！我年年都派開工利是，收到嘅朋友都會話我個利是封好可愛，因為我特登畫我啲鸚鵡上去㗎！至於你話雙封利是就未知，唔知點答好，哈哈！」

Toby（左一）表示由於自己沒有家室和小朋友，所以不介意在大年初一「頂更」拍攝《東張西望》。（陳順禎 攝）

Toby透露剛剛為新劇《警察故事》試造型，更首度穿上警察軍裝，令她急不及待要自拍幾張給爸爸看：「因為我爹哋以前都係警察，雖然我唔係真係做到警察，但我諗佢都會想睇到我著起套警察制服嘅！」她笑說穿上軍裝只是為了影證件相，由於劇中是飾演調查員，所以真正拍攝時會穿西裝。