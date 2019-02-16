Alexander Wang新系列「中國風」恰到好處　仲同餐飲推出聯乘套餐

近年有不少品牌都喜歡用「中國風」拍攝時尚大片，但幾乎都效果平平，甚至處處碰壁，好似Dolce&Gabbana同Burberry，前者就被批「辱華」，還掀起軒然大波，後者的宣傳相就嚇親一眾網友，紛紛吐槽「恐怖片」。如今Alexander Wang新系列也大玩中國風元素，有別於前兩者的負面評論，他的創意令人眼前一亮。

Alexander Wang（王大仁）是一位華裔設計師，一頭飄逸的長髮已成為他的既定標誌。今次的新系列以「Straight Outta China（Town）」為主題，拍攝一系列形象大片，當中不乏有傳統舞獅元素，戲曲妝容，以及在中式餐廳取景等，透出濃濃的中國風，同主題相契合，好似直接從紐約唐人街走出來的風格。

模特兒一半日常妝容，一半戲曲妝容，傳統現代完美結合。（IG圖片）

Alexander Wang畢業於Parsons School of Design，年少成名，曾任Balenciaga創意總監。2004年創建同名品牌，2005年發布首個春夏女裝成衣系列。（網絡圖片）

除了服飾，Alexander Wang還同飲食業聯乘，都是他平時鍾愛的餐廳，在紐約也享有盛名。Alexander Wang與知名百貨公司Barneys New York裡的輕食餐店Fred's以及奶茶品牌Boba Guys合作，推出聯乘套餐，包括五香豬肉漢堡、海苔薯條、水蜜桃綠茶，並配有蘿蔔絲、芫茜、醬料調味，更特意附上筷子食用。而Fred's餐廳也相當有心，專門拍攝了一條影片，教大家如何食用。此外，連聯乘的食物也充滿「中國風」，這個豬肉漢堡其實就是中國陝西的一種食物——肉夾饃。

Alexander Wang同輕食餐店Fred's以及奶茶品牌Boba Guys的聯乘餐飲系列。（IG圖片）

不得不講，Alexander Wang真是非常用心，將中國元素同時尚結合得恰到好處，避免「災難」發生，獲得大批網友的讚賞同認可。

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