【渣打馬拉松2019】曾淑雅提早一個月備戰　信跑步能保持女神形象

曾淑雅（Jumbo）今天（17日）參加渣打馬拉松10公里賽事，Jumbo第一次參加這個馬拉松，Jumbo表示對自己今天表現相當有信心：「我呢個星期我加緊練習，我跑之前呢個月我都跑多咗，同埋最近天氣最近涼涼地，所以都好舒服。」

現場也下起了微雨，選手們也容易受傷，Jumbo笑言唯有小心一點：「依家陰天，希望唔好落雨。」不過對於跑步的時候她直言也可以保持女神的形象：「其實唔係落大雨都會冇咩事嘅。」

曾淑雅（Jumbo）今天（17日）參加渣打馬拉松，Jumbo感恩今年終於抽到可以出席這盛事。（梁碧玲攝）

Jumbo也帶了耳筒來邊跑步邊聽音樂，享受跑步的過程，不過每人做運動聽音樂的類型不同，Jumbo分享：「我聽節奏輕快音樂，因為可以跟住音樂速度跑，咁樣會開心啲，都係聽下Rap。」

Jumbo為馬拉松積極備戰了一段時間，她希望能一小時跑完10公里。（梁碧玲攝）

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