【渣打馬拉松2019】首戰半馬向陳山聰取經　袁偉豪：好大壓力！

Ben表示只有自己一個人跑難免都有少少孤獨，不過能跟眾多香港市民一起跑，他覺得很滿足。（葉志明攝）

身為「Crazy Runner」一份子的袁偉豪（Ben）平時參加山路越野賽就參加得多，今早（17日）他現身尖沙咀出戰21公里的渣馬半馬賽事，女友張寶兒亦有同行支持：「其實早4、5年前參加過一次10公里賽，新一年想搵啲新挑戰，就即刻喺一個月前先練跑操返。」他坦言平時練跑最多都只跑15公里，不過始終做開運動，Ben對自己有信心：「最尾幾公里應該都捱到返嚟嘅！」

Ben坦言自己平常跑山路居多，參加以跑街路為主的馬拉松理應更有優勢：「跑下山路啲腳都會有力啲喇，面對斜路、甚至傳說中嘅西隧，或者西隧出面嗰啲位希望都會運用到！」

Ben說昨晚11點多入睡，到凌晨4點就因緊張而睡醒。（葉志明攝）

第一次跑半馬，Ben稱早已特意向同是「Crazy Runner」的陳山聰取經：「尋晚佢都畀好多貼士我，叫我著啲啱少少、個底唔好太薄嘅鞋。佢都叫我要留意返幾時要補充好體力，每10公里要食返啲Gel（能量啫喱）。」

Ben表示希望能在兩小時左右內完成賽事，並笑稱「Crazy Runner」給他很大壓力：「我啲兄弟對我好有信心話我兩個鐘頭內會返到嚟，咁我就承佢貴言啦！」

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