林俊傑自爆對女性主動獻身不勝煩擾：她只是想炫耀跟我很熟！

金曲歌王林俊傑14日起一連4天在台北小巨蛋開唱，出道16年的他，歌唱事業早就如日中天，唯獨感情世界始終成謎。他曾透露學生時期女人緣不佳，直到走紅後，才有各種奇妙的豔遇找上門，甚至還有歌迷夜半敲房門主動要獻身。

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據台灣傳媒報導，林俊傑坦言小時候缺乏自信，曾有老師下了評語：「應該要多交朋友。」當年的他曾覺得自己笨、醜，也不受女生歡迎，還常被同學指指點點，直到高中開始寫歌，有人支持後，他才將音樂當作社交武器，找回自信。

走紅後，林俊傑的緋聞也不斷，他透露曾遇過有歌迷半夜敲門想獻身，也有在夜店碰到女生要求合照，趁着快門按下瞬間，女方竟湊嘴親了上來，事後還把照片PO上網，甚至也有人當著眾目睽睽手就勾上來，讓他面露尷尬，百口莫辯。

林俊傑說道：「做這動作，是很喜歡我嗎？不是啊，她只是想炫耀跟林俊傑很熟。」也因為如此，他曾動氣說：「有段時間我很討厭女性，覺得女人怎麼這麼賤？」也對自己生氣，氣自己為何隨便就給別人電話，似乎就是濫好人的寫照。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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