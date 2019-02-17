N.Flying打歌期後突逆襲　首次打入Melon榜：沒有實感

韓國樂隊N.Flying在今年1月2日推出了新歌《Rooftop》，而今次的打歌活動就在上星期結束。可是N.Flying的新歌在昨晚（16日）就突然打入了韓國多個音樂榜當中，更一步步上升，令N.Flying和各位N.Fia（N.Flying粉絲）都覺得十分神奇和難以置信。

N.Flying的《Rooftop》在推出以來都未曾打入100榜中，在昨晚逆襲前最高的位置也只是582位。但昨晚新歌就突然打入各大韓國音樂榜中，最高更曾登上Melon的實時榜第71位當中，這個成績對N.Flying來說相當鼓舞。由2015年出道至今將近4年之中，N.Flying經歷過2次成員變動，加上是樂隊的原因，所以令大家都覺得今次的逆襲就有如奇蹟一樣。

N.Flying在年初出新歌《Rooftop》。（Facebook）

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《Rooftop》是由N.Flying隊長李承協作曲、作詞，第一次以自作歌打歌就可以得到大家的認可，令承協自己也覺得不知所措。他就坦言：「在排行榜上稍微有點反應，不知道該怎麼辦。一方面因為N.Flying真的可以成長爲樂隊，得到認可而心情很好。即使對某些人來說沒什麼特別的感覺，但同時也要理解成比任何人都要更加努力的意思。不貪心、一步一步去成長。」最後更特別感謝各位N.Fia。而柳會勝更加表示：「這是夢還是現實？」對新歌打入實時榜感到驚訝。

《Rooftop》是由N.Flying隊長李承協作曲、作詞。（Instagram）