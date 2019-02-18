【多圖】《金秘書》朴敏英露腰跳舞　為《她的私生活》做準備？

韓國女演員朴敏英去年與朴敘俊拍畢人氣電視劇《金秘書為何那樣》後，便忙於出席各大宣傳活動、拍攝廣告和時尚雜誌，早前朴敏英也第一次在首爾、台北和大阪舉行粉絲見面會。為了隆重其事，朴敏英在首爾場大跳《God Is A Woman》和《Touch》，其他場次更邀請著名舞蹈工作室「1MILLION DANCE STUDIO」導師May J Lee合作表演《Woman Like Me》，令粉絲驚嘆朴敏英極具跳舞天份，不遜色於專業歌手。

朴敏英早前在首爾、台北和大阪舉行粉絲見面會。（網上圖片）

朴敏英與「1MILLION DANCE STUDIO」導師May J Lee一同在粉絲見面會表演。（影片截圖）

其實朴敏英都非常跳得！（影片截圖）

睇睇朴敏英同May J Lee跳得有幾起勁！

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邊位係May J Lee？點擊睇文

《Produce 48》導師May J Lee教跳Kpop 學足90分鐘唔使$250！

朴敏英所屬公司Namoo Actors和「1MILLION DANCE STUDIO」發布朴敏英和May J Lee的練舞影片，影片中兩人露出纖腰落力跳舞，可見兩人不只落力練習舞步，也用心保持fit爆身材。雖然有影迷大讚朴敏英的歌舞實力足以讓她成為偶像歌手，不過朴敏英即將演出的tvN新劇《她的私生活》中，卻是飾演偶像歌手的瘋狂粉絲，畢竟有不少K-pop迷會努力學習偶像的歌舞，跟上偶像的步伐之餘，也練得一身好舞功，未知朴敏英今次為粉絲見面會練舞，能否順道讓她體驗《她的私生活》的迷妹生活呢？

既然是跳得之人，朴敏英身材當然都fit到爆。（網上圖片）

始終是專業演員，朴敏英跳舞總會有吃力的時候。（網上圖片）

不知道今次練舞能否助朴敏英為《她的私生活》做準備呢？（網上圖片）

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，朴敏英為粉絲見面會做咗唔少準備！

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