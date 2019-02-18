【The Album】麥浚龍新歌延續故事　劇后韋羅莎開金口唱《黑盒》

麥浚龍（Juno）於去年推出《The Album》Part One，大碟中收錄的不只是七首歌曲，而是用近二萬字洋洋灑灑地描繪出主角董折（麥浚龍飾）和浦銘心（謝安琪飾）的愛情故事，當中以《勇悍．17》揭開序幕，七首歌和文案像描述了他們的前半生一樣。

Juno在個人IG帳戶發佈了新歌《黑盒》宣傳照。（麥浚龍IG圖片）

正當樂迷對Juno創作的這個故事的下一集引頸以待的時候，他昨晚於個人IG帳號預告了今天終於會推出故事Part Two的揭幕曲。今天這新曲《黑盒》已於各大音樂平台上架，新歌是讓故事回到董折的部分。從《The Album》的《勇悍．17》，一開始說的是有關董折和浦銘心的愛情故事，到現在慢慢發展至，和其他第三者的故事。筆者總覺得，Juno的歌，從《耿耿於懷》三部曲的企劃開始，每個聽眾都會聽出一個不同的故事和體會。

《沐春風》MV中最後一幕女主角謝安琪與韋羅莎相遇了。（《沐春風》MV截圖）

一首《黑盒》，由Juno和韋羅莎（Rosa）繼《風林火山》後，再次合作。從歌曲的文案中推測，Rosa今次飾演的寒玲是一名在傳呼機接線生，歌名《黑盒》，說的就是一台小小的傳呼機。如果有一直追看歌曲MV的樂迷，應該留意到Rosa其實在《The Album》的最後一首歌，《沐春風》中出現過，在MV的尾聲，浦銘心與寒玲在升降機內擁吻，揭示了她們的關係。而寒玲又出現了這次的新歌中，她的出現就是穿插在二人關係中的一個角色。

看來Juno於2019將會再推出一系列新曲，延續《The Album》的故事。（麥浚龍IG圖片）

《The Album》的文案裡，其實在每曲中，有不少缺頁，筆者總覺得這些缺頁都是為後來的舖排，Part Two將會一一為其填上。《黑盒》這個插曲，在故事的時間軸裡，是發生在2003年，說的正好是跟浦銘心離婚後的董折，經歷了什麼。傳呼機成為了他與寒玲遇上的媒介，看似萍水相逢的一個章節，正好填補了董折在失去了浦銘心後心裡缺少了的一塊。

韋羅莎參與了Juno的新歌《黑盒》。（韋羅莎IG圖片）

說回故事裡的新面孔Rosa，其實她是著名的舞台劇演員，爸爸是西班牙人，媽媽是台灣人。她在香港演藝學院戲劇系以一級榮譽的優秀成績畢業。她也曾經於2015年憑《黑色星期一》獲得香港舞台劇獎（喜/鬧劇）最佳女主角，最近的演出有舞台劇《色相》，演技無容置疑。這次她以寒玲一角參與Juno的歌曲，更與Juno合唱《黑盒》，是除了謝安琪外，Juno這個企劃中的第二個女角，可見Juno對她的器重。

Rosa的氣質與Juno《The Album》的風格配合。（韋羅莎IG圖片）

不過，眼利的觀眾有沒有留意到《沐春風》MV中，其實還有一個熟悉的面孔出現，就是鄭伊健，MV尾聲鄭伊健更上前，和女主角浦銘心有互動。未知是否為接著下來的歌曲舖排？而未知伊健又會否將會擔任新碟中的另一角色呢？