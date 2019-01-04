「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」日前落下帷幕，麥浚龍（Juno）同謝安琪（Kay）的合輯《The Album part one》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，當中由Kay演唱的《一個女人和浴室》榮獲「叱咤樂壇至尊歌曲第二位」，同時，Kay還得到「叱咤樂壇女歌手」金獎，與古天樂分別斬獲「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，以3.5個獎成當晚大贏家。

今日（4日），Juno在其個人facebook專頁發表千字長文，講述自己創作背後的故事。他在開首便稱「創作是孤單的」，無論是歌手、導演、演員、編劇、美術總監等等，只要不是假手於人，以作者論出發，創作絕對是孤獨。

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Juno在facebook寫逾兩千字長文，開篇即稱創作時孤單的，若不懂與孤單共處，最好不要當創作人。（Facebook截圖）

現在的香港樂壇不似昔日般輝煌，Juno在文中寫到，大家時常會說市場進入了一個「不景氣」的世代，一日可以聽數十次這樣的說話，但在他看來，既然市場不景氣，應該爭取多一些時間去做事，而不是討論這個話題：「與其說，不如做。與其埋怨，不如改變。如果市場不景氣，那我更加相信『自己音樂自己救』」。

面對市場的不景氣，Juno認為大家應該更加捉緊時間去做事，要想辦法改變，而並非埋怨。（VCG）

其實Juno堅守的理念很簡單，他用三個「一」形容自己的創作：「一支煙，一杯水，一杯黑咖啡」，非常生活化。製作團隊方面，都是同Juno合作多年的夥伴，大家每次創作時都會一齊構思、撞蹺，他透露：「一首歌背後是一個又一個的千字文案，很少人會這樣做，因為套用在『大世界』來說，很多人認為這是不必要的，口語化來說，叫蝕抵（底）」。不過Juno坦言他並無計算太多，未到發生的時候，無論怎計算都是空想、猜測、預計：「我沒這種博學，亦沒閒情去預測賽果」。

Juno用幾個簡單的詞語形容自己的創作：「一個人，是一個腦袋，一些想法，一雙手，一張紙，一支筆」。要更增添生活化去細緻形容怎樣創作，就是一支煙，一杯水，一杯黑咖啡。（Facebook圖片）

指當今樂壇最缺乏自信

「你梗係得啦！」是Juno入行以來聽過最多的一句話，他認為這是比誤解更加傷人的話語，因為會不費吹灰之力抹煞萬般努力，亦包含了很多很多的潛台詞。同時，這也是一句沒有自信的說話，出自沒有自信的嘴，Juno說：「我個人認為，現今樂壇最缺乏的是自信！」他慶幸如今聽到這句說話相對少了很多，如果「不幸」地再聽到，他反而會笑，心中會出現兩種「矛盾」的感覺，一感覺就是：「這句『親切』的老話，又來了。」另一個感覺就是：「好，我就要做得更好！」Juno笑言自己沒有賣弄正能量，純粹「硬頸」。

Juno入行以來聽過最多的一句話是「你梗係得啦」，在他看來，這是一句不負責任的說話，雖然現在聽的頻率相對減少，但如果再聽到這樣的說話，反而會激勵他做得更好。（VCG）

在吐露一番肺腑之言後，Juno在文末講到：「改變，不是昨天，不是明天，是今天。這是我對創作的尊重，亦是我對自身的責任。」