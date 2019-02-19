全家陪伴30年工人姐姐抗癌成功　梁家輝每日接載往返醫院

61歲的影帝梁家輝不止是一位廿四孝老公同爸爸，對朋友有情有義，連對家中的外籍工人姐姐也加倍照顧，視為親人一般。

昨日（19日），家輝的一對孖女梁靜曦（Nikkie）同梁穎晨（Chloe）在各自社交平台發長文，宣布工人姐姐Delia抗癌成功的喜訊。原來去年11月中，Delia發現患上2B期子宮頸癌，腫瘤直徑長達7cm，在這三個月來，經過每星期1次化療，一周5日放射治療同4次電療，Delia終於戰勝病魔，Nikkie也在文中大讚工人姐姐勇敢：「你是我見過最堅強的女人之一，面對所有事你都以屹立不倒，積極樂觀，令每一個都開心，在醫院度過了聖誕節、新年、你的生日……你從未放棄，依然笑容滿面！」

而在Nikkie同Chloe也在IG貼出她們同Delia在醫院的點滴，兩人經常陪伴左右，同Delia的姐姐Elsa一齊照顧她，當中還有不少貼頭貼面相，非常溫馨。而在Delia生日時，全家還幫她大搞生日party，家輝更窩心的輕吻對方，同親人無異，令人動容。

兩姊妹攜同男友經常出入醫院陪伴Delia，如同家人一般，非常溫馨。（IG圖片）

家輝一家除了幫Delia大搞生日party慶祝牛一之外，更現場「獻吻」對方，真是當親人一般。（IG圖片）

據Chole在文中透露，Delia已在家中工作30年，自細照顧她和妹妹，感情深厚。Delia得以順利抗癌，兩姊妹也多謝瑪麗醫院的醫生、護士的照顧同鼓勵，Chole還提到父母每日早上載她們去醫院，雖然只是家中的工人，但家輝一家對Delia如此落心落力，不離不棄，難怪網友也大讚他們全家如此有愛，稱他為大家做了表率。

Nikkie同Chole自細由Delia照顧長大，感情深厚，經過三個月治療，Delia得以抗癌成功，令兩姊妹也非常開心。（IG圖片）

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