陳敏之為將來一口氣供十幾份保險　因為預測至少有93歲命？

靚媽陳敏之昨日（18日）在鰂魚涌出席「大灣區工作人口退休態度及預備調查」新聞發布會並分享儲蓄心得和退休計劃。敏之席間率先試玩「退休心」網上計算機，分析其退休需要，分析顯示敏之最少有93歲命，認真長壽。

事後敏之笑言：「其實都唔知有冇咁長壽，如果真係有，我要再規劃一下理財計劃。」自言是穩陣派的敏之，透露現時自己擁有超過十多份保險計劃，但她認為並不足夠，她說：「自從有了仔仔後，身份有變，所以保險的分佈要再計劃過。我有冇幫仔仔買保險？當然有，人壽、醫療、教學基金同股票基金，我會教他要儲蓄，要靠他自己雙手創一番事業，因為幸福並非必然。」提到敏之試玩「退休心」網上計算機時，透露想55歲退休，敏之指，如果可以，我想立即退休，但不可能，覺得55歲退休可以同老公自由自在旅行會好正。

網上計算機分析顯示敏之最少有93歲命，認真長壽。

此外，問到敏之的生育計劃，她表示曾打算生一仔一女，自己又鍾意小朋友，但隨着仔仔出世後，她的生育觀亦有改變，「原來湊一個小朋友要花好多精神，如果而家生多一個，我覺得真係唔得，精神上支持唔到，又唔想分薄對仔仔的愛，所以一切都隨緣，最快都要過多一年先計劃生小朋友，如果到時真係追唔到，我覺得生一個都夠。」

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