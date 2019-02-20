【地球不是圓的】又關外星人事？　地平說支持者稱像《真人Show》

電影《真人Show》(The Truman Show)，內容講述男主角占基利，他所生活的世界，其實是全球10萬觀眾的「真人秀」片場，而他總是不能離開居住的城市，最終他發現了真相，整個人生觀由此崩潰。現實中有一班人自比《The Truman Show》，說人生是被一個天大的謊話圍繞，「真相」是「地球原來是平的」，看似是痴人說夢，但當事人卻相當認真，Netflix節目《地球不是圓的》就探討這一個群體的奇異世界。

地平說支持者認為地球是平面，人類只是生活在巨型「片場」。（網上截圖）

「地平說」(Flat Earth)是指地球是平面的說法，理論指地球是一個巨型圓盤，以北極圈為中心，至於南極並不存在，圓盤的盡頭就是一大片冰層。事件聽落相當搞笑，仿如回到古代，最令人意想不到是世上仍有人相信「地平說」，更於1956年創立了「國際地平說協會」，隨著美國太空人登陸月球，該會亦開始式微，至近年再有人提倡「地平說」理論，去年在英國伯明翰更舉行過研討會，世界各地的支持者紛紛朝聖，討論地球是圓盤型、方型，還是其他形狀。

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地平說是北極為世界中央，最邊緣是巨大冰層。（網上截圖）

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《真人Show》的占基利，生活於一個節目片場，被外界監視。（網上截圖）

一位地平說支持者馬克，在節目《地球不是圓的》發表個人睇法，他認為平日大家獲得地球是圓形的訊息，是一個天大的謊話，而且各國首腦均知道「真相」，但為怕引起恐慌而不斷發放虛假的消息。究竟背後隱藏著什麼陰謀呢？馬克就話其實牽涉到外星人，地球是一個人為的模型，而居住其上的人類，只是一直被外星人監視的實驗對象，他更說人類現況仿如《The Truman Show》，永遠去不到盡頭，而生存的世界只是一個虛擬的「片場」，平心而論，馬克更似活在自我的世界，對於一切科學證據，一律以陰謀作答案，看來真的要讓他登陸月球才會認清真相。

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