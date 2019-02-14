【殺人旅館】福爾摩斯真身係連環殺手？　密室殺人自設焚化爐燒屍

柯南道爾筆下的名偵探福爾摩斯，相信大家都不會陌生，原來在同一時代，確實有一位人人聞之色變的福爾摩斯，但他並非神探，而是連環殺人魔H.H.福爾摩斯，估計有230人死於他的毒手，而證據確鑿入罪的亦有27宗兇案，他能夠長年逍遙法外，全因開辦了一間殺人旅館，內裡有仿如迷宮的設計外，也設有毒氣室及焚化爐，讓他能毀屍滅跡。但為何天衣無縫的殺人計劃，最終卻因為一具小童屍體而破案，下文為大家娓娓道來。

里安納度買入《白城惡魔》版權開拍電視劇，至於他會否演出仍未公佈。（網上圖片）

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H.H.福爾摩斯本業是一位醫生，畢業於密歇根醫療大學，擁有豐富的醫學及解剖知識，他最特別是有一間殺人旅館(Murder Castle)，不少入住的客人及旅館員工，也是死於非命，而福爾摩斯則為他們買重保險，靠殺人呃保險致富。他的殺人經歷不但被寫成小說《白城惡魔》(The Devil in the White City )，也曾被拍成美劇《美國恐怖故事：旅館》，而荷里活影星里安納度狄卡比奧已買下版權準備開拍電視劇，他更會跟大導演馬田史高西斯共同擔任監製，至於里安納度會否演出福爾摩斯一角，至今仍未有公佈。

福爾摩斯開設旅館，目的是拘禁旅客及員工，並性侵及殺人。（網上圖片）

福爾摩斯的旅館曾發生爆炸，估計是洩漏毒氣。（網上圖片）

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1893年在美國芝加哥舉辦的萬國博覽會，來自各地的旅客蜂擁而至，而福爾摩斯在當地開設了一間3層高的廉價旅館，這間旅館內裡設計仿如迷宮，通道錯綜複雜，足足有51條走廊，而且有通道直落地下室，只要被福爾摩斯視為獵物的旅客，均會被他囚禁在地下室，而他特別鍾情金髮美女，在禁室性侵後再一一將她們用毒氣殺害，而他的殺害對象甚至不分男女老幼，屍體則會運送到地下室的焚化爐，毀屍滅跡，而他旅館的員工亦是受害者，他先為員工買重保險，再利用醫學知識，將屍體偽造成意外死亡，賺取可觀保險金，在萬國博覽會完結後，他隨即結束旅館生意，離開芝加哥到達費城開設藥房。

福爾摩斯是連環殺人犯，牽涉兇案達230宗。（網上圖片）

福爾摩斯靠殺人呃保險至富，估計牽涉的兇案高達230宗，而他行兇時還有一位助手Benjamin Pitezel幫忙，Pitezel因而知悉福爾摩斯的犯案手法，其後更威脅要用自己假死去呃取保險，打算偽造一宗爆炸案，想不到福爾摩斯已動了殺機，用毒氣殺害助手滅口，而助手遺下的三名小孩也被殺害分屍，由於其中一名小童天生畸形足，這亦成為了破案關鍵。由於福爾摩斯牽涉多宗兇案及保險詐騙，保險公司早已生疑展開調查，同時Benjamin Pitezel的死亦令警方懷疑是福爾摩斯所為，而警方在搜查藥店時發現了小童屍體殘骸，再到芝加哥的旅館搜證，最後發現了更多的女性頭髮及遺骸。

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福爾摩斯的殺人事件，曾被改拍成《美國恐怖故事：旅館》。（網上截圖）

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福爾摩斯被捕後，有足夠證據的兇案只得27宗，但已能將其判處絞刑，他在死前將自己的故事賣給了報社，所得指明要留給家人。至1896年，福爾摩斯在費城監獄被處決，死時只得36歲，而按照他的遺囑，他的屍體要用水泥澆灌，再埋在地下10英尺的地方，避免受害者家人掘出他的屍體報復發洩，心計之深，確是非常人能及。

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