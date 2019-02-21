【耀眼】77歲影后金惠子演活25歲少女心境　純熟演技賺觀眾熱淚

韓國JTBC新劇《耀眼》近日口碑和收視向好，不單有賴青龍影后韓志旼，以及演技大躍進的南柱赫坐鎮，資深演員金惠子也功不可沒。在第二集出場的金惠子演活同名角色金惠子，即老年版的韓志旼，以成熟的演技觸動觀眾心靈，所以19日播出的第4集收視達5.368%，創下《耀眼》開播以來的新高。

韓志旼（下左一）因拯救父親而付出急速衰老的代價，最後變成金惠子（下中）。（網上圖片）

金惠子與父親（左）的交流觸動不少觀眾的心。（網上圖片）

在第二集開始，韓志旼（飾演金惠子）因拯救遇上車禍的父親，於是不斷調較可以改變時空的陀錶，雖然成功保住父親的性命，卻令自己急速衰老，變成約70歲的老婆婆（由演員金惠子飾演），暗戀對象南柱赫（飾演李俊河）也認不出自己，即使第4集韓志旼親口揭露自己的身份，但南柱赫也不以為意，令韓志旼極為沮喪。

金惠子飾演老化版的韓志旼，純熟演繹25歲少女的心境和行為。（網上圖片）

即使金惠子向南柱赫表露身份，對方仍不以為意。（網上圖片）

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雖然金惠子今年已經77歲，但在《耀眼》的行為舉止均能演繹劇中25歲年輕女子的神粹，不會令觀眾感到尷尬和造作，而金惠子也模仿了韓志旼的神情，讓觀眾能夠意識到金惠子是老化版的韓志旼。另外，金惠子在劇中要經歷急速衰老的打擊，還有暗戀對象未能認出自己之痛，而金惠子能演活角色的無奈、挫敗感和對現實的妥協，其演繹令觀眾非常動容，所以《耀眼》第4集收視高達5.368%，創下《耀眼》開播以來的新高。不過，第5集的預告中，金惠子似乎會變回韓志旼，且看之後《耀眼》能否繼續維持升勢。

下星期的《耀眼》韓志旼將會回春，能否承接劇集升勢呢？（影片截圖）

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