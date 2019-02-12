【耀眼】與南柱赫譜相差12年姊弟戀　韓志旼再玩穿越時空

最近不少韓劇的男女主角年齡差距頗大，例如《男朋友》男女主角朴寶劍和宋慧喬相差12歲，《羅曼史是別冊附錄》的李鍾碩和李奈映則相差10歲，而昨晚（11/2）首播的JTBC新劇《耀眼》由韓國男神南柱赫和韓志旼主演，兩人年齡亦相差12歲。不過年齡差沒有影響觀眾收看意欲，《耀眼》首播收視達3.185%，比上星期同時段的《先熱情地打掃吧》大結局1.583%收視還要高。

近日不少韓劇男女主角年齡差頗大，《男朋友》的宋慧喬和朴寶劍相差12歲。（網上圖片）

《耀眼》的南柱赫和韓志玟年齡也相差12歲。（網上圖片）

《耀眼》是南柱赫繼《河伯的新娘2017》後相隔一年半再演電視劇，而韓志旼則是去年11月勇奪青龍電影獎影后之後，首度推出電視劇。《耀眼》第一集講述志願成為新聞主播的韓志旼（飾演金惠子）在舊同學聚會結識南柱赫（飾演李俊河），雖然兩人初次見面，韓志旼卻被南柱赫批評不了解新聞現場狀況，渴望擔任新聞主播只為求面子，因而令韓志旼大受打擊。幸好，南柱赫其後向韓志旼求和，更成為互相扶持的好朋友。不過，在下集預告中，韓志旼的父親遭遇車禍，韓志旼為了拯救爸爸而施展時光倒流之術。雖然韓志旼的父親成功獲救，但自己卻變成老婆婆，令韓志旼晴天霹靂。

南柱赫其後向韓志旼求和，因而成為好朋友。（網上圖片）

韓志旼與南柱赫因一場舊生會而結識，但韓志旼卻受到南柱赫強烈批評。（網上圖片）

為了拯救遇上車禍的父親（左），韓志旼將時光倒流改變歷史，卻令自己變成老婆婆（右）。

其實韓志旼上一部主演的韓劇《認識的妻子》也是以穿越時空為題材。《認識的妻子》講述男主角池晟難以承受妻子韓志旼「妻管嚴」，同時後悔未能成功追求理想情人姜漢娜，於是在命運安排下穿越時空回到過去改寫歷史。《認識的妻子》最高收視達8.210%，成為tvN最高收視劇集第15位，《耀眼》能否創造佳績，就要留意日後劇情發展。

韓志旼上一部作品《認識的妻子》同樣大玩穿越時空。（網上圖片）

《耀眼》劇照逐格睇