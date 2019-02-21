【陳奕迅DUO紀錄片】只餘數場　盧凱彤珍貴片段重現幕前

音樂紀錄片《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》上映近一個月，播映的院線不多，而且場次也僅限於星期五至日，目標觀眾群大概不是一般主流大眾，但卻依然近乎場場爆滿。該片講述的是陳奕迅與The Duo Band在2010至2012年間在世界各地巡迴演唱會的節錄精華，和灌錄《L.O.V.E.》大碟的片段，由DUO團隊成員張傑邦執導。當中以《L.O.V.E.》大碟每首歌曲的誕生過程為主線，充滿了寶貴的回憶。

《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》紀錄了Eason與他的DUO團隊合作的珍貴時刻。（陳奕迅IG圖片）

《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》紀錄DUO團隊的友愛

「DUO陳奕迅」世界巡迴演唱會以香港為首站，當年風頭一時無倆。其後的八年間，Eason與他的DUO團隊遊走在世界各地的演唱會場與錄音室等等，感情深厚。所以在筆者看來，這是一套關於「愛」的電影。片中紀錄了不同趣事，例如鋼琴師孫偉明在演出時因過於激動而弄傷手肘﹑敲擊樂手Chris Polanco學著用普通話跟內地司機說「開空調」，甚至只是一起踢足球和穿著睡衣睡眼惺忪的片段，也看到團隊之間的友愛關係。

團隊裡的各人漸漸成為親密的好友。（陳奕迅IG圖片）

從不相熟到相知

其實起初這13人各有自己的專長，各有各的風格，看似風馬牛不相及的一群人，經歷著多年間的朝夕相對，了解著對方，已變得後來的合作無間，就像岑寧兒等和音們在戲中稱連Eason大概會在什麼時候唱錯歌詞，他們都知道。「不必說，已心知」的友誼把這撮人緊緊地扣在一起。Eason貴為樂壇天王，但我覺得在片中或是這八年的「DUO生活」間，他卻不是以Eason的獨立個體存在著，而是融入了The Duo Band的團隊裡。同樣地，在《L.O.V.E.》大碟裡，因為每首歌都是由不同隨團成員創作，Eason的角色就變了做創作人們的訊息傳遞者，而不單單是一個歌手。所以作為Eason歌迷的你，必定要看看更多未曾曝光的精彩片段，了解DUO團隊更多。

由盧凱彤跟孫偉明作曲的《海裡睡人》寫的是嗜睡症患者。（《海裡睡人》MV截圖）

盧凱彤留下的回憶

當中最令人注意的，是片中有不少盧凱彤（Ellen）生前的片段。她寫給Eason的《海裡睡人》的創作過程，成了本片的其中之一個焦點。Ellen本只是隨意地彈著孫偉明的琴，幾個隨意而成的音符，成了這歌的雛型。《海裡睡人》寫的是嗜睡症患者，他們可能會長時間昏睡，也可能只有片刻的清醒時間。Ellen以此比喻為與The Duo Band的相處時間，因為不多，而珍貴。卻想不到此歌哀傷地應驗了如此的一個意思。歌曲前奏的幾個音符，不斷在歌中環迴往復，輕快曲風演繹了歌曲首兩句「天上飛 地上動/ 與你牽 著手 漫遊」的意思。沉睡的不只是嗜睡症患者，也可以是庸庸碌碌的我們。Ellen留給我們的還有這歌和永遠在DUO團隊裡的位置。

歌曲也提醒著我們，要珍惜跟身邊人相處的時光。（《海裏睡人》MV截圖）

如果想看這片，也不是易事。因為如以上所述，上映的場次不多，而上映近一個月也接近場場爆滿。筆者提早了一星期上網購票也只買得後座角落的位置。Eason的公司IG也說只消30分鐘就5場加場售罄。現時22/2-24/2的場次還剩餘少量位置，暫未知會否再有加場。解議到較少人流的戲院觀看和提早購票，以免撲空。