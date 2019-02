【陳奕迅DUO紀錄片】兩年巡迴六年製作籌備　用紀錄片講幕後過程

《L.O.V.E. In F.R.A.M.E.S.》這套音樂紀錄片,記錄了陳奕迅和DUO團隊在2010到2012時世界巡迴間的幕後花絮,以及6年間的專輯製作過程。

撰文:謝信

喂,你新一年認識了幾多首廣東歌?

多久沒有買過新CD?

當實體唱片店一間接一間倒閉,你還在惋惜嘆氣嗎?岑寧兒(YoYo)說到底有幾多人看到我們,聽到我們多少,我們為了這件事,背後燃燒了多少……

《Run》這首歌絕對是整張唱片中我的最愛。好記得當我在陳奕迅(Eason)的和音團隊中發現她時,就肯定她是繼王菀之(Ivana)之後,我最愛的一位女歌手。之後一直Follow她,聽她的天台Show。如果說在台上的陳奕迅(Eason)是很隨心,那岑寧兒(YoYo)就是很自然。但陳奕迅(Eason)那種是依然會感受到舞台,不過他跳出了舞台的限制去主導這件事,而岑寧兒(YoYo)那種是你根本不覺得他在台上,起歌時自然得就像吹來一陣風。

王雙駿(Carl)是兩小時裏面,除陳奕迅(Eason)外曝光得最多的成員。他是在13個成員中最早交(Charles Huntley,Saxophone手)Demo並最終寫成了《與你常在》。紀錄片當中就有孫偉明因情緒過度激動而彈到骨裂的一段(笑)。王雙駿(Carl)的確在Band中不可缺少,就等於陳奕迅(Eason)在Superman是靈魂一樣,王雙駿(Carl)就是Batman的大腦,整個製作中會看到他如何輕描淡寫,把每個人創作的旋律轉化成一首歌,甚至帶領着這隊Band的方向。

這套紀錄片輕輕鬆鬆開了個頭後,很快就轉入沉重的部分,因為盧凱彤(Ellen)也是最早交歌的那個。今次是我最認真聽《海裡睡人》的一次(真的沒想過會是在戲院),看着她在鏡頭前彈着結他的心情,是很難忍着眼淚的。這首原來是孫偉明當中最快寫好的歌,幾乎是Melody一起,盧凱彤(Ellen)就跟着唱出了歌詞,就完成了。而最先最先只是得盧凱彤(Ellen)幾個黑鍵,與一句「天上飛,地上動。」後面還有一段講到Duo Band出Show時唱到這首歌時的意外,總之本來離開了大家的她,最終還是以某種形式又回到大家身邊並親自完成了這首歌的表演。

提到這裏,就乾脆多補充一句。當時負責彈《海裡睡人》的就是蘇德華,他是成員中最大的那個,於是陳詠謙就順勢填了一首講薪火相傳的歌。

話說回來,最早交歌的數位還有恭碩良。這個人,簡直出色得無話可說。他和寫《Tequila》那個敲擊樂手Chris Polanco擦出不少火花。阿恭的《瘋狂的朋友》就是陳詠謙以他們的相交,做骨幹寫成的一首歌(最後當然寓意整隊Band啦)。而《Tequila》,陳詠謙被罵是應該的,《Tequila》應該是他填這麼多首詞之中最差的一首(待會講最好是那首)。由於這兩小時入面可以聽回原創者的Demo,嘩,整個氣氛相差甚遠,整件事錯到不行。

好(先冷靜一下),那麼陳詠謙最好的是哪首詞呢?是翁瑋盈(小提琴手)的《我們萬歲》。因為這首歌,原來decant了5年,用成員的話,就是作詞人成長了(這首歌連陳奕迅(Eason)和王雙駿(Carl)一錄完,也同聲表示:「就是這個感覺了!」)

最後多講兩首(不能盡錄啊),一首是自己在這張唱片中聽得最多的一首(竟然不是《Run》),它就是負責拍片和剪接的Cam Man-張傑邦的《漸漸》。他又是一個「估你唔到」的人,「估唔到」你這麼搞笑,「估唔到」你寫了這麼出色的曲。他在錄音室大哭的模樣很深刻,喂,陳奕迅(Eason)錄唱你寫的歌啊,換着是我就哭到暈倒了(我平時也有填詞啊)。這裏要感謝他用相機儲下了這麼多珍貴又私密的時光,讓觀眾可以分享他們的快樂。

最後提及的一首,當然是守尾門的一首。寫給這隊Band代大家好好地講聲再見,陳奕迅(Eason)的《可一可再》。陳奕迅(Eason)和王雙駿(Carl)都說整個概念最初是在2010年尾誕生,不知不覺十年,原來當《陀飛輪》在Youtube熱爆(百萬點擊),而K房每人都唱着「你瞞住我,我亦瞞住我」的時候,他們已經為大家着手這個十年的旅程,為我們預備今日的快樂。

自己很慶幸沒有錯過這輯可能是2018至2019年,甚至是人生中最不想錯過的音樂紀錄片。就算可一不可再,因為好像岑寧兒(YoYo)所講,再開心都會想行去下個階段,但只要廣東歌可以一直唱下去,這種相信世界是簡單和美的信念,就可以一直找到人去分享,一起去相信,我們就一定可以不會令在天上飛的她失望。

期待你們下一首歌!

