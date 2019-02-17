【陳奕迅DUO紀錄片】兩年巡迴六年製作籌備　用紀錄片講幕後過程

《L.O.V.E. In F.R.A.M.E.S.》這套音樂紀錄片，記錄了陳奕迅和DUO團隊在2010到2012時世界巡迴間的幕後花絮，以及6年間的專輯製作過程。

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撰文：謝信

喂，你新一年認識了幾多首廣東歌？

多久沒有買過新CD？

當實體唱片店一間接一間倒閉，你還在惋惜嘆氣嗎？岑寧兒（YoYo）說到底有幾多人看到我們，聽到我們多少，我們為了這件事，背後燃燒了多少……

香港唱片店HMV清盤。（資料圖片）

Can anyone tell

That I am naked before you

That I am burning for you

《Run》這首歌絕對是整張唱片中我的最愛。好記得當我在陳奕迅（Eason）的和音團隊中發現她時，就肯定她是繼王菀之（Ivana）之後，我最愛的一位女歌手。之後一直Follow她，聽她的天台Show。如果說在台上的陳奕迅（Eason）是很隨心，那岑寧兒（YoYo）就是很自然。但陳奕迅（Eason）那種是依然會感受到舞台，不過他跳出了舞台的限制去主導這件事，而岑寧兒（YoYo）那種是你根本不覺得他在台上，起歌時自然得就像吹來一陣風。

岑寧兒（Yoyo）（資料圖片）

王雙駿（Carl）是兩小時裏面，除陳奕迅（Eason）外曝光得最多的成員。他是在13個成員中最早交（Charles Huntley，Saxophone手）Demo並最終寫成了《與你常在》。紀錄片當中就有孫偉明因情緒過度激動而彈到骨裂的一段（笑）。王雙駿（Carl）的確在Band中不可缺少，就等於陳奕迅（Eason）在Superman是靈魂一樣，王雙駿（Carl）就是Batman的大腦，整個製作中會看到他如何輕描淡寫，把每個人創作的旋律轉化成一首歌，甚至帶領着這隊Band的方向。

樂隊成員和陳奕迅在記錄片放映會上合照。（資料圖片）

這套紀錄片輕輕鬆鬆開了個頭後，很快就轉入沉重的部分，因為盧凱彤（Ellen）也是最早交歌的那個。今次是我最認真聽《海裡睡人》的一次（真的沒想過會是在戲院），看着她在鏡頭前彈着結他的心情，是很難忍着眼淚的。這首原來是孫偉明當中最快寫好的歌，幾乎是Melody一起，盧凱彤（Ellen）就跟着唱出了歌詞，就完成了。而最先最先只是得盧凱彤（Ellen）幾個黑鍵，與一句「天上飛，地上動。」後面還有一段講到Duo Band出Show時唱到這首歌時的意外，總之本來離開了大家的她，最終還是以某種形式又回到大家身邊並親自完成了這首歌的表演。

提到這裏，就乾脆多補充一句。當時負責彈《海裡睡人》的就是蘇德華，他是成員中最大的那個，於是陳詠謙就順勢填了一首講薪火相傳的歌。

《海裡睡人》一曲由盧凱彤和孫偉明合作寫成。（MV截圖）

話說回來，最早交歌的數位還有恭碩良。這個人，簡直出色得無話可說。他和寫《Tequila》那個敲擊樂手Chris Polanco擦出不少火花。阿恭的《瘋狂的朋友》就是陳詠謙以他們的相交，做骨幹寫成的一首歌（最後當然寓意整隊Band啦）。而《Tequila》，陳詠謙被罵是應該的，《Tequila》應該是他填這麼多首詞之中最差的一首（待會講最好是那首）。由於這兩小時入面可以聽回原創者的Demo，嘩，整個氣氛相差甚遠，整件事錯到不行。

香港填詞人陳詠謙。（資料圖片）

好（先冷靜一下），那麼陳詠謙最好的是哪首詞呢？是翁瑋盈（小提琴手）的《我們萬歲》。因為這首歌，原來decant了5年，用成員的話，就是作詞人成長了（這首歌連陳奕迅（Eason）和王雙駿（Carl）一錄完，也同聲表示：「就是這個感覺了！」）

最後多講兩首（不能盡錄啊），一首是自己在這張唱片中聽得最多的一首（竟然不是《Run》），它就是負責拍片和剪接的Cam Man－張傑邦的《漸漸》。他又是一個「估你唔到」的人，「估唔到」你這麼搞笑，「估唔到」你寫了這麼出色的曲。他在錄音室大哭的模樣很深刻，喂，陳奕迅（Eason）錄唱你寫的歌啊，換着是我就哭到暈倒了（我平時也有填詞啊）。這裏要感謝他用相機儲下了這麼多珍貴又私密的時光，讓觀眾可以分享他們的快樂。

陳奕迅－《漸漸》（MV截圖）

最後提及的一首，當然是守尾門的一首。寫給這隊Band代大家好好地講聲再見，陳奕迅（Eason）的《可一可再》。陳奕迅（Eason）和王雙駿（Carl）都說整個概念最初是在2010年尾誕生，不知不覺十年，原來當《陀飛輪》在Youtube熱爆（百萬點擊），而K房每人都唱着「你瞞住我，我亦瞞住我」的時候，他們已經為大家着手這個十年的旅程，為我們預備今日的快樂。

自己很慶幸沒有錯過這輯可能是2018至2019年，甚至是人生中最不想錯過的音樂紀錄片。就算可一不可再，因為好像岑寧兒（YoYo）所講，再開心都會想行去下個階段，但只要廣東歌可以一直唱下去，這種相信世界是簡單和美的信念，就可以一直找到人去分享，一起去相信，我們就一定可以不會令在天上飛的她失望。

期待你們下一首歌！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「L.O.V.E. In F.R.A.M.E.S.(Eason&DUO Band)」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）