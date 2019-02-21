EXO張藝興Lay孖NCT127參與紀念專輯　用音樂致敬Michael Jackson

早前7SIX9娛樂宣布，將推出Michael Jackson誕生60周年特別專輯《The Greatest Dancer》。而昨天（20日）官方首先公開第一張單曲《Let’s SHUT UP & DANCE》參與製作歌手的名單，包括EXO張藝興Lay、NCT127和Jason Derulo，引起樂迷的關注。

為紀念Michael Jackson誕生60周年，今年特別推出專輯，而第一波單曲的主人公已非常大陣仗，由Lay、NCT127和Jason Derulo三組當紅藝人合作而成。昨天全新的預告片同時公開，各人配合舞者翻跳Michael Jackson的經典舞蹈，其中NCT127在韓國街頭上跳群舞的畫面，可說是最為經典。有消息更指，Lay是這次專輯唯一受邀的華人歌手，粉絲都大叫自豪。

NCT127在韓國街頭上大跳Michael Jackson的經典舞蹈，令粉絲非常期待。（影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

《Let’s SHUT UP & DANCE》MV將於22日下午正式推出，其餘三首單曲亦會之後順次序公開，預計專輯《The Greatest Dancer》將於6月25日，即Michael Jackson逝世10周年時發行，預計屆時會掀起一陣搶購潮。

有指Lay是這次唯一受邀的華人歌手，獲粉絲大讚「驕傲」。（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

《Let’s SHUT UP & DANCE》預告片：