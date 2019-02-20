NCT127確認出席《香港亞洲流行音樂節2019》　香港派張敬軒做代表

今屆《香港亞洲流行音樂節2019》將於3月22日，假香港會議展覽中心舉行。今天（20日）大會就率先舉行發佈會，公布香港、台灣、內地、韓國和日本等地的嘉賓及參賽者名單，當中包括張敬軒、韓團NCT127和丁世光等，令粉絲非常期待。

今天《香港亞洲流行音樂節2019》發佈會中宣布，歌手張敬軒、韓團NCT127、中國歌手丁世光和日本歌手GACKT將於當晚以嘉賓身份出席，為9位來自亞洲各地參賽的的樂壇新星打氣及作音樂交流。大會亦預告音樂節當晚將會頒發「亞洲超級新星大獎」、「最佳歌曲演繹大奬」及「最佳舞台演繹大奬」三個獎項。除了4組重量級歌手外，余震東、MFM和李皓軒等本地歌手，也會一同出席並於當晚進行表演。

NCT127將於下月訪港見粉絲，出席《香港亞洲流行音樂節2019》。（網上圖片）

《香港亞洲流行音樂節2019》嘉賓名單：

+ 3 + 2

今屆韓國將派出創作型女歌手Stella Jang（蔣星銀）參賽，她於2014年出道，曾推出多張單曲和EP外，也有參與不同歌手如李承煥等的Featuring，歌唱經驗相當豐富。而且曾在法國留學11年的Stella Jang，自小精通韓文、法文和中文等6種語言，表現令人期待。面對香港Nowhere Boys、台灣鼓鼓呂#GBOYSWAG和新加坡梁任寧等歌手，未知最終大獎花落誰家呢？

香港成員Lucas並不是NCT127一員，暫時未有機會回娘家見粉絲。（網上圖片）