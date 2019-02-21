【多圖】40歲女醫生英理子神級P圖　為乜被控欺詐罪被捕？

日本一名美女醫生脇坂英理子，曾經年收入達5000萬日元，又經常在綜藝節目登場，人氣高企，收入可觀，更讓人嘖嘖稱奇是她有逾800位性伴，究竟她有何吸引的地方？原來英理子最愛光顧「牛郎店」，試過一晚花費900萬日元，為滿足無窮慾望，她最終賠上了自己的事業，下文為大家講述她由天堂跌落地獄的人生。

英理子曾是人氣醫生，年收入達5千萬日元。（IG圖片）

英理子的P圖，絕對不輸於醫學專業。（IG圖片）

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英理子年輕時擁有甜美臉孔及驕人身材，而且她畢業於東京女子醫科大學，又有麻醉師的資格，之後她開設私家整形診所，年收入達5000萬日元，而且她不時受到日本綜藝節目的邀請拍攝，獲得高企人氣，加上她在Facebook、Instagram上載自己的性感照片，美女醫生的豔名不逕而走，獲得大批粉絲支持，視她為最理想的女友類型。直至2016年英理子的完美人生，突然劃上句號，皆因她被日本警方以欺詐罪拘捕。

英理子不時上日本節目，更以驕人上圍聞名。（網上圖片）

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英理子在寓所被警方帶走的片段，被網民大肆討論，但大家並非關心她犯了什麼罪，而是素顏的她，跟她在FB、IG上載的相片，完全判若兩人，她的化妝及P圖技巧，絕對不輸於她的醫學專業。警方最終以欺詐罪將她拘捕，不過並非指她P圖「照騙」，而是真正的犯罪，原來她多次為病人偽造病歷，再向保險公司索償，雖然她否認控罪，但最終被判監3年，緩刑4年，而且要停止執業3年。

英理子被捕時的素顏Look，粉絲幻想破滅。（網上圖片）

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為何身為專業醫生的英理子，也會出現財困而犯法？原來英理子最喜歡光顧「牛郎店」，一晚的消費曾試過900萬日元，至於她的性伴更逾800人，有錢使得鬼推磨，願意跟英理子發生關係的牛郎當然是前仆後繼，英理子享受當女王的滋味，最終亦落得身敗名裂的下場。不過英理子仍未放棄人生，現今40歲的她，仍不時Po出靚相呃Like，又考取到不同的專業資格，洗底後重出江湖，向美容界發展。