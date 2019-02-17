【多圖】外國名模被豬強吻逐格睇　世界第一美臀遭殃

著名模特兒Michelle Lewin，完美身材一直是女士羨慕，男士幻想的對象，而她推出的減肥書亦大受歡迎，近日她到豬島(Pig Island)享受陽光與海灘，更穿上比堅尼泳衣大派福利，除了令男士對她行注目禮，想不到島上的豬群亦受到她的魅力吸引，更向她的美臀索吻，最後結果係點？下文自有分解。

名模Michelle Lewin在豬島被豬群索吻，嚇得她花容失色。（IG截圖）

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Michelle Lewin的完美體態，一直吸引到全球男士眼球，Facebook及Instagram的追蹤人數分別高達886萬及1340萬，而她推出的減肥書《The Hot Body Diet: The Plan to Radically Transform Your Body in 28 Days》，更被譽為女士的減肥聖經。不過近日Michelle Lewin卻受到襲擊，更在左臀位置留下一大塊瘀黑傷痕，究竟是誰如此不懂憐香惜玉？原來是一群「豬」隊友。

Michelle Lewin是著名模特兒，完美體態更是她的必殺技。（IG圖片）

Michelle Lewin被豬強吻逐格睇

+ 9 + 8 + 7

近日Michelle Lewin到達豬島渡假，當時她穿上比堅尼泳衣，在沙灘散步之中，突然一群豬隊友衝上前圍堵她，其中一隻巨豬更撞向Michelle臀部，之後更狠狠咬了一口，嚇得她花容失色，大呼小叫，又在沙灘逃避其他豬隻，之後她展示傷口，留下了紅色的豬嘴吻痕，而她被豬索吻的片段曝光後，網民紛紛留言，指她太過美麗，連豬都情不自禁，又大讚豬群有品味，亦有網民希望跟豬調轉身分，可以一親香澤。

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Michelle Lewin酒店房展示傷勢：

在被豬襲擊後數天，Michelle在酒店房間，再一次展示傷口，竟然由原先的淡紅，變成瘀黑了一大塊，睇到不少網民戥她肉痛。不過亦有網民質疑事件仿如做騷，而且受傷位置亦變得太過嚴重，有炒作之嫌，事件真相未明，但「世界第一美臀」若然未能復原，肯定是全球男士的損失。

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Michelle Lewin健康美態：