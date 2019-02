【多圖】外國名模被豬強吻逐格睇　世界第一美臀遭殃

著名模特兒Michelle Lewin,完美身材一直是女士羨慕,男士幻想的對象,而她推出的減肥書亦大受歡迎,近日她到豬島(Pig Island)享受陽光與海灘,更穿上比堅尼泳衣大派福利,除了令男士對她行注目禮,想不到島上的豬群亦受到她的魅力吸引,更向她的美臀索吻,最後結果係點?下文自有分解。

名模Michelle Lewin在豬島被豬群索吻,嚇得她花容失色。(IG截圖)

Michelle Lewin的完美體態,一直吸引到全球男士眼球,Facebook及Instagram的追蹤人數分別高達886萬及1340萬,而她推出的減肥書《The Hot Body Diet: The Plan to Radically Transform Your Body in 28 Days》,更被譽為女士的減肥聖經。不過近日Michelle Lewin卻受到襲擊,更在左臀位置留下一大塊瘀黑傷痕,究竟是誰如此不懂憐香惜玉?原來是一群「豬」隊友。

Michelle Lewin是著名模特兒,完美體態更是她的必殺技。(IG圖片)

Michelle Lewin被豬強吻逐格睇

近日Michelle Lewin到達豬島渡假,當時她穿上比堅尼泳衣,在沙灘散步之中,突然一群豬隊友衝上前圍堵她,其中一隻巨豬更撞向Michelle臀部,之後更狠狠咬了一口,嚇得她花容失色,大呼小叫,又在沙灘逃避其他豬隻,之後她展示傷口,留下了紅色的豬嘴吻痕,而她被豬索吻的片段曝光後,網民紛紛留言,指她太過美麗,連豬都情不自禁,又大讚豬群有品味,亦有網民希望跟豬調轉身分,可以一親香澤。

Michelle Lewin酒店房展示傷勢:

在被豬襲擊後數天,Michelle在酒店房間,再一次展示傷口,竟然由原先的淡紅,變成瘀黑了一大塊,睇到不少網民戥她肉痛。不過亦有網民質疑事件仿如做騷,而且受傷位置亦變得太過嚴重,有炒作之嫌,事件真相未明,但「世界第一美臀」若然未能復原,肯定是全球男士的損失。

Michelle Lewin健康美態: