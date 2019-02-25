《Item》朱智勛、申隣雅演活叔姪情　窩心互動成唯一依靠

由黃Viu煲劇平台緊貼韓國免費播放，朱智勛和陳世妍主演的韓劇《Item》，開播以來便因為題材多變，吸引到不少觀眾留意並追看劇情發展。如果大家有留意到劇集海報，便能估到《Item》一劇與警察查案有關。不過，劇集絕非「一般警匪片」，而是加入了不少科幻和溫情的元素，當中就以朱智勛和申隣雅兩叔姪之間的關係最引人入勝。

《Item》集溫情、科幻等元素於一身。

以擁有模特兒完美身形而聞名的朱智勛一向所演的角色都充滿剛陽味，不論是《與神同行》的解怨脈、《北寒諜戰》中的鄭武澤，還是《暗數殺人》中的姜泰伍，均以濃烈的男人味和充滿個性的演技來吸引大家關注。今次在《Item》中，朱智勛一如以往Man爆，飾演甚有個性的熱血檢察官姜坤，加上他與姪女姜多仁（申隣雅飾）一場又一場窩心的互動場面，比起他以往所扮演的型男角色更為立體，絕對稱得上集剛陽型男和貼心暖男於一身。

朱智勛在劇中十分呵護姪女，一大清早還會替姪女綁頭髮，型男瞬間變貼心暖男。

在《Item》中，朱智勛的姪女申隣雅年幼時，父母因車禍離世，自此便與朱智勛相依為命，然而她卻長期在小學被孤立和欺負。之後，她無意間得到一條神奇手鏈，使她獲得異於常人的力量嚇怕同學。有一次，她發現朱智勛有生命危險時，完全不顧自己只是一個小孩，又無視惡劣天氣，一心只想令朱智勛脫離險境；而險些送命的朱智勛在被倒吊於半空時，竟發現姪女亦在場，他第一時間只顧擔心姪女安危，完全忘記自身安全。直至朱智勛意識到當下危機解除時，他又無視自己的傷勢，立馬緊緊抱住姪女，可見兩叔姪之間的深厚感情成了彼此的寄託。

朱智勛脫險後，這一抱可見叔姪二人感情十分深厚。

然而，申隣雅戴著的手鏈雖然為她帶來力量，卻又讓她陷入殺機。曾言「會一直守護多仁」的朱智勛在一次意外中比殺手遲了一步，令姪女難逃一劫，陷入昏迷狀態。朱智勛在家中尋找姪女的一幕，由最初擔心姪女安危、繼而發現姪女、到誤會姪女躲在衣櫃害自己白白擔心、及後才發現姪女昏迷的短短數數秒間，展現多個不同層次的演技，亦把兩叔姪間的感情發揮得淋漓盡致，演活了角色的內心變化。

朱智勛除了動作戲外，每次在照顧姪女時也會展示出溫柔細膩的一面。

雖然申隣雅及後因失去了手鏈而暫時逃過一劫，但朱智勛卻因為慢慢了解到當中的秘密而陷入危險之中… …朱智勛和申隣雅在今後的劇情中會如何守護對方呢？大家就要留意黃Viu煲劇平台緊貼韓國免費播放逢周一及二深夜上架的韓劇《Item》了！