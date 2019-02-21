吳建豪與百億妻終離婚！　拖足4年原來要過好多關

現年40歲的吳建豪與新加坡百億千金石貞善（Arissa）2013年結婚，婚後5年屢傳婚變，二人更鮮有公開露面，更一度在IG互相攻擊，種種行為讓外界一頭霧水。據知，吳建豪早就主動和老婆提出離婚要求，更連寄2封離婚協書，但都一一被Arissa拒絕，但今日就有報道指Arissa終於心死，並在去年12月簽字離婚，雙方恢復單身。

5年婚姻終於畫下句點。（IG圖片）

吳建豪與妻子Arissa結婚多年，在新婚初期二人不時大晒環遊世界的蜜照，相當甜蜜！但好景不常，婚後一年二人已經不在晒恩愛！Arissa更不時在IG暗串吳建豪，激到吳建豪以英文留言：「管好你的舌頭。」還撃，二人更不約而同刪掉留言，更互相取消關注，關係如履薄冰！

此情不再。（IG圖片）

報道更指，Arissa去年先收第一封離婚協議書，當時吳建豪的理由是「彼此已無共同生活逾3年」，但女方發現，對方找律師申請合法分居證明的時間點是在2016年底，根本不足3年，於是退回。而另一封協議書，吳建豪把理由改成老婆不支持他事業，興趣不相同等，但女方密友表示，結婚初期，她都自己掏錢買機票陪他四處工作，後來關係變質，對方不再告訴她行蹤，她也無法支持，再度退回。

當年仲有好多圈中好兄弟去飲！（IG圖片）

目前吳建豪就與周杰倫在美國旅行，看來心情未受影響。（IG圖片）

而吳建豪早就主動和老婆提出離婚要求，但Arissa不願放手加上因為新加坡法律規定，結婚未滿三年的，不許提出離婚。三年後，如果雙方都自願離婚，得先分居三年才可以申請，並且禁止任何「顯示雙方尚有感情的行為」才得以順利進行。如果有一方不願意離婚，這分居的期限就得至少是四年。對此，Arissa坦承經已離婚，但對於細節不願多談，僅交由代為律師發言，律師證實「我的當事者（石貞善）決定結束活在受傷與痛苦的生活而決定離婚。」

Arissa亦周遊列國。（IG圖片）

想喺新加坡離婚冇咁易！(IG圖片)

+ 4 + 3 + 2

而在新加坡，離婚沒有男女平等的說法，婚姻家庭法也不叫婚姻法，而是叫《婦女憲章》。顧名思義，這是一部維護女性利益的法律。而事實上，它確實是上世紀六十年代國際婦女運動高漲時代的產物。按照《婦女憲章》，離婚後男方有義務支付女方贍養費，直到對方結婚為止。但是女人卻不需要付男人贍養費，即使她比男人富。故此，新加坡一般的離婚，少則三四年，多則無限期。很多人拖著拖著，實在是累了，最終決定不離婚了。這也可能亦是吳建豪與前妻Arissa拖足那麼多年才離婚的原因！

希望他們都有新的開始。（IG圖片）