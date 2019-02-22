《延禧》《招搖》後許凱呻做厭古裝　轉頭現身于正《盛唐攻略》？

許凱因演出《延禧攻略》中富察傅恆一角爆紅，與白鹿主演的《招搖》連帶受矚目，劇中一甩《延禧》苦戀悲情，與白鹿劇中狂撒糖，許凱各種寵妻無極限，任憑她抓胸肌R痕、餵食糖葫蘆、為她上刀山火海取寶劍，被天雷劈傷也在所不惜，讓戲迷如癡如醉大喊：「此劇有毒！」

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許凱受訪時提到，希望之後能演出時裝劇，古裝劇接二連三，讓他大喊：「快吐了，受不了了。」不過《延禧攻略》製作人于正在微博上曝光新戲《盛唐攻略》首次讀本照片，並說是「全員出席」，許凱在照片中最明顯的位置，可見他再次受到于正「徵召」演出該劇；網友也好奇《盛唐攻略》女主角是不是《延禧攻略》女主角吳謹言？並一一檢視于正照片中的女生，但都看不清楚，于正也賣關子未有回應。

《延禧攻略》製作人于正在微博上曝光新戲《盛唐攻略》首次讀本照片，並說是「全員出席」，許凱在照片中最明顯的位置，可見他再次受于正「徵召」演出該劇（于正微博截圖）

許凱一直自嘲變肥，也透露因冬天拍攝《招搖》，天氣太冷、一直想吃東西補充能量，結果沒有消耗完能量，就堆積了脂肪，自嘲說：「上鏡就很胖，因為畢竟胖了10幾斤（約5、6公斤），不是開玩笑的。」

因許凱在《招搖》中的角色有兩種階段，分別是前期不知世事的墨青與職掌萬戮門門主的厲塵瀾，許凱也應記者要求，現場以這兩種身分示愛路招搖（白鹿飾），許凱分別使出呆萌眼神以及酷帥表情示愛，結果墨青一角被白鹿直接請食檸檬：「墨青其實在現實生活中是屬於小奶狗（編按：指年紀小，比較黐身，對女友忠誠，愛撒嬌的男生。）我可能對小奶狗不太感冒（不感興趣），我比較喜歡Man一點的。」《招搖》於愛奇藝台灣站全網獨播。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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