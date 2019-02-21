【招搖】許凱演武俠劇獲大讚　網民：《延禧攻略》傅恆深情回歸

由九鷺非香的同名小說改編的電視劇《招搖》，觀眾本以為是一部的失敗的仙俠劇而已，但開播之後畫風大改，說好的打打殺殺橋段仍在，但卻多了少男女主角香豔的互撩橋段，更讓粉絲驚呼《延禧攻略》那個「深情的傅恆又回來了」，到底有多魔性，讓觀眾在緩慢的更新下，仍持續中毒等更呢？！

顛覆正邪思想，「魔」比「仙」更有情味！

《招搖》的開頭從琴芷嫣（肖燕飾）怒離「修仙正道」改修「魔道」，顛覆「正邪」的思想、加上「霸氣大女主」的設定，成功引起觀眾嘗鮮的味蕾！身為魔的男女主角，擁有光明磊落的作風與雷厲風行的手段，亦正亦邪不做作，輾壓修仙派的道貌岸然，給長期不滿正派的仙俠粉，出了一口惡氣！

《招搖》劇照

劇情中殺人不眨眼的女魔頭路招搖（白鹿飾），有着爽朗帥氣又心軟的個性，以及對外殺伐決斷的魔王遺子厲塵瀾（許凱飾），遇真愛後的各種迷人神情，兩人同框對視、「眼」戲十足！讓粉絲讚嘆除了劇情、選角還原，更意外收穫小說中不為人知的內心悸動。

《招搖》劇照

自男主厲塵瀾認出自家媳婦路招搖，悶燒的愛情細胞全部激活，各種互撩日常上線！除了「失而復得」的眼神、「有求必應」的行為，又發了「能失而復得已是萬幸，我不求其他，只願以後能護你安好無虞」、「只要你想，我會一直在」、「他是我唯一的弱點，也是我堅強的理由」、「我願為我的妄念葬身，縱使灰飛煙滅」等麻透全身的情話，搭配深情對視的眼神，糖份不輸甜寵劇，簡直是古裝版的「霸道總裁」系列！

點圖看更多《招搖》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

在歷史宮鬥劇與甜寵劇盛行的當下，《招搖》以「叛逆顛覆」的價值觀殺出重圍，幫廣大觀眾透口氣，讓人直呼爽快！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2018陸劇》招搖｜白鹿、許凱主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。