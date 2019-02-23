陳綺貞出道20年推處女電子舞曲　〈跳舞吧〉MV型格舞技震驚導演

台灣創作天后陳綺貞去年發行醞釀五年的全新專輯《沙發海》，專輯內新一波「頹廢」主打〈跳舞吧〉為出道 20 年來第一首舞曲。陳綺貞不只第一次在 MV 中大展舞蹈，更創下四小時快速拍攝完成紀錄，連導演都佩服陳綺貞肢體動作的才華。

〈跳舞吧〉MV 請來合作多年的攝影師胡世山擔任導演，〈太陽〉、〈時間的歌〉、〈魚〉的 MV 都由他操刀，就連這次新專輯封面同樣由胡世山掌鏡，可說是最了解陳綺貞性格的導演（cheer___chen IG）

〈跳舞吧〉是陳綺貞少見的電子歌曲，明亮節奏配上電氣旋律，給人耳目一新的感受，讓人忍不住想跟着音樂跳動。MV 請來合作多年的攝影師胡世山擔任導演，〈太陽〉、〈時間的歌〉、〈魚〉的 MV 都由他操刀，就連這次新專輯封面同樣由胡世山掌鏡，可說是最了解陳綺貞性格的導演。

為了呈現歌詞的隨性自在感，導演特別安排讓陳綺貞獨自跳舞，沒有任何指示就讓她隨着音樂節奏亂跳。穿上鵝黃色西裝外套與西裝褲的她，一下舉手一下搖頭，下一秒又盡情旋轉，展現鏡頭前最放鬆的模樣。難得在鏡頭前跳舞的陳綺貞，在 MV 拍攝現場也玩得很開心，邀請所有工作人員陪她一起熱舞，就連導演都不放過，片場笑聲不斷。也因為陳綺貞當天狀況極佳，幾乎不少鏡頭都一take過，創下四小時就拍完收工的最新紀錄！

按圖看陳綺貞〈跳舞吧〉MV中大Show舞技功架▼

而〈跳舞吧〉MV 推出後，Fans們紛紛在留言處發表各式各樣的意見，陳綺貞不但一一看過還cap圖轉發上IG story，甚至以紅筆「批閱審改」，展現陳老師的幽默風範。對 MV 裡的綺貞，網友們紛紛稱讚「陳綺貞就是不走尋常路」、「可以做洗頭水代言人」。

〈跳舞吧〉MV 推出後，Fans們紛紛在留言處發表各式各樣的意見，陳綺貞不但一一看過還cap圖轉發上IG story，甚至以紅筆「批閱審改」，展現陳老師的幽默風範。（cheer___chen IG截圖）

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