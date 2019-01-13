【陳綺貞演唱會】銀色低胸長裙性感上台　新結他「白色蜂鳥」亮相

迎接出道20周年，陳綺貞本周四度攻小巨蛋，舉辦一連三天的《漫漫長夜》演唱會，首場她就揹起新吉他「白色蜂鳥」，帶給粉絲全新的體驗。

陳綺貞在小巨蛋舉辦首日《漫漫長夜》演唱會。（聯合新聞網提供）

陳綺貞迎接出道20周年，一改磅礡開場，採回歸自我誕生的概念，背著「白色蜂鳥」自彈自唱「每天都是一種練習」，一襲突破尺度的銀色低胸洋裝無比吸睛；緊接著她升至7公尺高空，透過影像、聲效宣告從長夜甦醒，以經典作「會不會」透徹20年來的歌唱靈魂。

四度攻蛋的她下足重本，採用4千片LED熒幕搭建舞台，呈現3D立體影像，也是小巨蛋首次有12噸油壓機進場，加上環繞全場的舞台及觀眾區小舞台，6千萬票房收入（按：6000萬台幣折合約1550萬港元）和製作費打平。此回仍由最有默契的男友兼20年戰友鍾成虎擔任音樂總監，她為實現另類夢想，開場連續6首歌均使用黑白視覺，台上樂手配合塗上黑色唇膏，詭譎的暗黑美學讓場內頓時成為黑白派對，令萬名觀眾很難忘。

▼▼4度攻蛋的陳綺貞為實現另類夢想下足重本，由舞台設計至樂手配合都花盡心思（按圖放大）▼▼

她一連獻唱《Self》、《變色龍【等共11首歌，才開金口簡單和歌迷打招呼，「大家晚安，我是陳綺貞。謝謝你們一直支持著我，我也是你們的華生，還要把你們寫進我的歌裡，接著帶來《華生》。」期間不斷和2樓觀眾區的民眾互動，見到有粉絲落淚，她貼心送上愛的抱抱，氣氛溫馨。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】