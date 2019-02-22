【如懿傳】張鈞甯助周迅晉封皇貴妃　一招擊敗純貴妃三母子

富察皇后（董潔飾）薨逝之後，后位懸空，純貴妃（胡可飾）同嫻貴妃（周迅飾）都有望上位，但純妃育有三阿哥永璋（劉澤宇飾）以及六阿哥永瑢（張晏愷飾），撫養大阿哥永璜（丁橋飾），更有先皇后舉薦，相對於膝下無子的如懿來講，封后機會自然更大。

雖然如懿對后位並無憧憬，不過好姊妹海蘭（張鈞甯飾）一直默默為其謀劃，先在去太醫院的路上故意叫五阿哥永琪（武澤錦熙飾）在富察皇后的喪禮上不要哭，如果鎮定自若，皇上（霍建華飾）則會另眼相看，實際上是「誤導」在另一邊偷聽的永璋；其次，海蘭帶永琪送參湯給乾隆，讓他提起大阿哥永璜說的典故「國本之爭」，令乾隆勃然作色，隨後永琪還將永璜夫婦的對話講給乾隆聽，說皇后逝世，永璜稱自己作為長子，應該多擔待些；最後，海蘭還在乾隆面前「不經意」透露純貴妃有意做皇后之事，這令多疑的乾隆心生間隙，有所忌憚，永琪這般「童言無忌」，無疑將皇長子同皇三子推向風口浪尖。

五阿哥永琪的「不經意」說話，令多疑的乾隆生存疑慮，對皇長子同皇三子有所顧忌。（視頻截圖）

那麼，為什麼乾隆聽到「國本之爭」會龍顏大怒呢？

國本之爭，又稱爭國本，是明朝明神宗冊立太子的問題，由於中國古代有「太子者，國之根本」，所以被稱為國本之爭。

明朝第13位皇帝明神宗朱翊鈞在位時，於萬曆九年（1581年）的某日，宮女王氏端水讓明神宗洗手，一時興起他便寵幸了王氏，其後王氏誕下皇長子朱常洛，但明神宗並不喜歡他。5年後，明神宗最寵愛的德妃鄭氏產皇三子朱常洵，令其大喜，欲進封鄭氏為皇貴妃，對她所生的皇三子自然也更愛護。由於明朝素有立皇長子為太子的原則，所以朝廷大臣大多擁戴皇長子朱常洛為太子，但明神宗不喜王氏，因而想立皇三子朱常洵為太子，卻受到大臣們與慈聖皇太后極力反對，朝中上下也分成兩派，由此拉開了長達15年之久的「國本之爭」，雖然最後明神宗還是立了朱常洛為太子，但事件對明朝有很大影響，導致明神宗對政事更加心灰意冷，甚至在位最後30餘年只召見群臣一次，而且朱常洛被明神宗冷落，沒有受到良好教育，種種原因造成了明朝的衰弱，加速了明朝的滅亡。所以這對於乾隆來講十分忌諱。

明神宗朱翊鈞是明朝第14代皇帝，或稱萬曆帝，在位48年，是明代在位時間最長的皇帝。（網絡圖片）

而在觀德殿上，永璜同永璋一滴眼淚都無流，還口口聲聲講為乾隆分憂，令乾隆震怒，又打又踢，罵永璜身為長子，自命不凡，有了覬覦之心，更責備撫養兩位皇子長大的純貴妃也教導無方，令永璜永璋處處爭鋒，討好親貴，爭奪太子之位。「臣奉君，子尊父，妻從夫，這是不變的道理。」乾隆呵責三母子，更表明二人不可能繼承大統，純貴妃也因此失去封后機會。伴君如伴虎，聖心難測，不經意間就大難臨頭。不得不講，海蘭「一箭三雕」實在高明，順利為如懿掃清障礙，令其晉封「皇貴妃」，但之後，又會面臨更多的問題。

眼見在觀德殿上，永璜同永璋一滴眼淚都無流，乾隆龍顏大怒，對純貴妃三母子又打又踢，任何人求情都於事無補。（視頻截圖）

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