為鍾鎮濤生日罕有同場　劉嘉玲關之琳昔日爭足4個男人

鍾鎮濤（B哥哥）今日（23日）正式踏入66歲，除了有老婆范姜和子女等為他慶祝外，圈中人緣甚廣的他昨晚亦獲一大班好友包括譚詠麟、梁家輝、舒淇、彭健新、陳友、葉童等到賀，星光熠熠！而當晚另一個亮點就是劉嘉玲和關之琳這對昔日的閨蜜亦再次罕有同場，引起不少話題！

現年56歲的關之琳在2015年閃電宣布和台灣富豪陳泰銘離婚，之後傳出男方和劉嘉玲相約行山，觸怒關之琳，並暗指兩人不顧別人感受，劉嘉玲聽聞後錯愕兼莫名其妙。而2016年二人同場出席婚宴零互動，關之琳還暗指對方「她會尷尬」，20多年姊妹情疑似破裂。

雖然一同出席B哥哥生日派對，但大合照就只見劉嘉玲。（IG圖片）

其實之之亦在現場。(IG截圖)

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其實關之琳和劉嘉玲都是上世紀80年代初香港影視黃金時代的女神，二人多年來在戲裡戲外都曾不少男人爭風呷醋，包括在1988年的電影《群鶯亂舞》中二人為鄭少秋爭風吃醋；在1992年的電影《太子傳說》裡，關之琳和劉嘉玲又為張學友槍口相向。

二人曾鬧過不少不和的傳聞。（圖片來源：視覺中國）

而2006年12月底，關之琳被拍到與富商郭台銘在上海某酒吧出現，緋聞呼之欲出。兩天後，出席王菲和李亞鵬舉辦的天使基金慈善宴時，郭台銘身邊的女伴又換成了劉嘉玲，二人更大大方方十指相扣。一個月後，劉嘉玲又再次被拍到與郭台銘一同赴台北旅遊。

郭台銘以個人資產2504億台幣名列富比士億萬富翁列表中的第181大富豪，同時也是台灣首富。（圖片來源：視覺中國）

劉嘉玲曾是郭台銘的女伴。(圖片來源：視覺中國)

至於最嚴重的一次，就是2015年，關之琳公開指前夫陳泰銘和劉嘉玲相約行山是「他們不是小孩，是成年人了，他們沒想過其他人的感受。」二人關係徹底破裂。自此以後，二人極少出席同一個活動，也再沒同框過。

關之琳與前夫陳泰銘。（圖片來源：視覺中國）

不過，事情已經過去了這麼多年，再深的恩怨也會隨著時間而淡化。這次雖然暫時沒有兩人的同框照流出，但她們既然都願意來參加B哥哥的生日會，說明關係已經有所緩和。