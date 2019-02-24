【福爾摩師奶】百分百TVB劇回歸　監製方駿釗或成最大賣點！

由陳松伶、黃智賢和陳煒主演的TVB懸疑推理劇《福爾摩師奶》將接棒《荷里活有個大老千》於九時三十分黃金時段播出。劇情講述香港開埠初期，首位華人爵士夫人祖迪費查（陳松伶飾），因洋人丈夫失勢兼失蹤，落難到品流複雜的油麻地，更捲入連環妓女殺手「開膛手傑克」案件被指疑兇，幸得曾是祖迪得力管家關一夫（黃智賢飾），不計前嫌為她洗脫嫌疑，查出真相。這部劇除了是百分百TVB自家劇外，更有不少因素令大家不能錯過這部新劇！

原因一：百分百TVB劇回歸

踏入2019年不久，TVB幾乎都充斥住不少內地劇和中港合拍劇，包括《三國機密之潛龍在淵》、《獨孤天下》、《守護神之保險調查》、《皓鑭傳》和《荷里活有個大老千》。相信觀眾繼《大帥哥》之後，亦相當期待TVB自家劇，而《福爾摩師奶》除了滿足以上條件，從陣容上來看，有陳松伶、黃智賢和陳煒等好戲之人，還算是有誠意的一部作品。

陳松伶再度回巢拍劇，希望會有好成績！（劇照）

點撃下圖先睹為快！

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原因二：懸疑推理劇富有追看性

懸疑推理劇的風潮多年不減，只要劇情節奏明快，諸多細節環環相扣，引人入勝，就會令觀眾追劇追得連飯都能忘記吃！正因如此，推理劇才多年來廣受大家喜愛。TVB亦曾有多部收視口碑雙收的經典作品，包括：《刑事偵緝檔案》系列、《法證先鋒》系列、《鑑證實錄》系列和《談情說案》等，而《福爾摩師奶》更有參考近年代於英國發生的連環兇殺案「開膛手傑克」為藍本改編，難怪監製方駿釗早前受訪時更豪言：「包保觀眾估唔到！」

劇知這次徐榮的戲份亦相當重！（劇照）

原因三：監製方駿釗絕對是收視保證

近年有追劇的觀眾相信對監製方駿釗並不陌生，因為擅長以多位突出的配角，交織出有人情味、令觀眾有共鳴的故事，而且他的作品品質普遍較高。對上三部作品《跳躍生命線》、《一屋老友記》及《降魔的》的就最好例子，當中《跳躍生命線》在去年更榮獲「最佳劇集」殊榮！

方駿釗目前在拍攝《降魔的2.0》！ （資料圖片）

總括而言，《福爾摩師奶》集合各種優越先天條件，絕對是一部值得花時間追看的劇集！