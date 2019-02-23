黃宗澤「前世」已經愛扮女人？　一張合照揭清末流行嫖男妓

「人有相似，物有相同」，近日有網友上載了一張清朝末期6位男子的合照，引起大家熱議，皆因這幾位晚清人士同圈中多位藝人包括黃宗澤、周柏豪、吳彥祖等撞樣，且相似度極高，令網友們驚歎不已。

大家看到這張照片時，腦海中是否已有對應人選呢？（網絡圖片）

點擊下圖睇撞樣藝人：

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這張照片攝於1905年（光緒三十一年），相中的是男扮女裝的藝人，在舊社會的戲劇舞台上，是見不到女子穿戲服唱戲的，所有劇中的女性角色都是由男人扮演，即所謂的「旦角」，而當時的「女演員」，一般都在青樓賣藝賣身，通常會稱作「相公」。這些男旦們在表演前要站在舞台兩邊，裝好扮相任由好色者評頭論足，遇見相熟的客人便會眉來眼去，甚至還會直接到台下伺候，待表演結束，男旦們換裝後便同客人另尋酒館或者前往住處繼續快活。而北京的八大胡同，是中國歷史上著名的煙花勝地，在妓女繁榮之前，曾是「相公」業的發源地。

北京八大胡同是一個總稱，包括百順胡同、石頭胡同、韓家潭、萬佛寺灣、大外廊館、小外廊館、王寡婦斜街、胭脂胡同、陝西巷、朱茅胡同。（VCG）

中國古代很早便有喜好男風之說，尤其是春秋戰國時期，出現了著名的龍陽君、安陵君等在男風歷史上具有里程碑的人物。

明清兩代，由於禁止官吏嫖娼，這些人就轉玩男色，這些多半是梨園中的子弟，由於師傅的調唆、壞人的引逗、周圍環境的薰染，令這些男子逐漸墮落。清代末年，一些面目姣好的男童伶，打扮得油頭粉面，終日嬌聲細語地與「風雅人士」把酒言歡，打情罵俏，相公們彼此之間還會爭風吃醋。直到庚子之亂，八國聯軍進入北京之後，相公們便逐漸失寵，八大胡同被妓女所佔據。

晚清小說家張春帆曾經在著作《九尾龜》中描寫過相公的現象：「這個少年是京城裏頭數一數二的紅相公。什麼叫做紅相公呢？就是那戲班子裏頭唱戲的戲子。這少年便是四喜班裏頭唱花旦的佩芳。京城裏頭的風氣，一班王公大人專逛相公，不逛妓女。這些相公也和上海的倌人一樣，可以寫條子叫他的局，可以在他堂子裏頭擺酒。無論再是什麼王侯大老，別人輕易見都見他不着的，只要見了這些相公，就說也有、笑也有，好像自己的同胞兄弟一般，成日成夜的都在相公堂子混攪。那窯子裏頭簡直沒有一個人去的，就是難得有一兩個愛逛窯子的人，大家都說他下流脾氣，不是個上等人幹的事情。」

既然「逛窯子」的人被視作「下流脾氣」，那麼，「相公」這類人在社會上也受到鄙視，戲曲理論家齊如山先生在他所著的《齊如山回憶錄》中曾經提及自己不太願意與旦角往來，怕被朋友不齒，橫遭非議。