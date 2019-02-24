《3日2夜》和歌山篇出現了久違的招牌浸溫泉畫面。（受訪者提供）

《3日2夜》和歌山篇，由陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）兩位好姊妹主持。素聞日本和歌山風景猶如仙境，熊野古道、和歌山城遍山紅葉，一看果然所言非虛。不過，大部份男性觀眾觀賞節目美景之餘，同時亦十分看重女主持（或者男主持）幕前演出如何。畢竟靚人配靚景才是《3日2夜》的傳統，而日前（2月23日，第三季第一集）的和歌山篇，兩位女神變裝參拜熊野古道，還有「一泊二食」圍著浴巾浸溫泉，泛出陣陣「仙氣」又確實沒有令大家失望。

除了浸溫泉環節之外，陳詩欣、鍾晴的泳裝也是亮點，不過想看的話似乎就要再等一個星期。（受訪者提供）

浸溫泉上鏡怕男友呷醋？ 陳詩欣：意識都唔係差！

對於浸溫泉，以性感示人，陳詩欣就表示圈外男朋友不會介意：「我覺得佢應該唔會介意，因為做嘢吖嘛，同埋呢個係旅遊節目嚟㗎嘛，浸溫泉係好正常嘅。」另一位主持鍾晴對於浸溫泉的畫面卻有不同的見解：「我又唔抗拒浸溫泉，因為係健康性感，個意識都唔係差，同埋我都冇拍拖，所以冇所謂啦...」

網民真的是觀察入微，甚至於會分析陳詩欣、鍾晴的衣著。（電視截圖）

網民討論焦點 不在浸溫泉而在行山



不過，入浴浸溫泉泛「仙氣」其實並不是網民的焦點，大部份人反而集中於兩位主持水上泛舟以及步行上山的畫面。有網民提出疑問：「點解行山都要高抄（指鏡頭從上而下拍攝），又要拉低件外套個拉鏈？」意指女主持為收視而故意Show Off（炫耀）身材。陳詩欣接受《香港01》訪問時，回覆了有關疑問：「我哋行山行咗好耐，其實真係冇預計會咁熱，因為我哋真係由山腳行到上山頂。我哋以為係冬天會好凍，仲貼咗好多暖包喺身，點知原來係好熱。」



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陳詩欣本身是十分怕水，所以這次也算是她人生一大考驗。（電視截圖）

鍾晴表現水上一字馬，真的很厲害！（電視截圖）

陳詩欣直言驚水 頂硬上玩立式划槳



除了以上兩個環節之外，其實在串本海邊玩立式划槳（Stand Up Paddling）也是亮點之一。陳詩欣：「真係我好難克服嘅一樣嘢係（玩）水，上次韓國篇去玩水上樂園，諗返起其實都係好少事。始終水上樂園深極都有限，但係今次係喺個大海度玩浮板。」為何「驚水」？她直言不諳水性內心沒底：「唔知點解，我覺得喺水上面好冇安全感！」不過同行的鍾晴上就顯得十分自如，還在浮板表演一字馬做瑜伽。「嗰時天氣太凍，一跌落去就會好凍，所以拍完個環節之後我哋兩個都冇掂過水。」



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鍾晴接受《香港01》訪問時表示，節目中最令她難忘的事是穿著「平安裝」（日本平安時代服飾）參拜熊野古道：「我好佩服以前啲人可以着住平安裝行路，戴住頂帽同木屐行石梯要好小心。你諗下，着住對人字拖行樓梯，一跣腳就會叉晒啲腳指出嚟，哈哈。（受訪者提供）

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