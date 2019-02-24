崔建邦IG發放與女友合照公開放閃　舊愛唐詩詠大方留言

現年39歲的崔建邦（Amigo）曾有不少緋聞纏身，但自去年公開認愛同有韓國血統任職老師的Jessica後，就不時公開放閃。早前在接受其他傳媒報導時更大讚對方心地善良，也說她是「對的人」，看來已認定對方。

今天Amigo與女友一同出席愛協舉辦的狗隻慈善步行，發文公開放閃。（崔健邦IG圖片）

Amigo今天在個人Instagram帳戶發放一張與女友的合照。照片中，Jessica依偎著Amigo，而Amigo也抱著去年在SPCA領養回來的狗狗武藏。並寫道︰「今日我們帶武藏參加愛協的狗隻慈善步行，你個衰仔都係哩（嚟）自嗰度㗎！出返分力減下（吓）肥啦！」更加上了spca和支持領養不棄養的hashtag。實行「一家三口」支持愛護動物協會，非常甜蜜。

Amigo的女友Jessica樣子甜美可人，與Amigo一樣同有韓國血統。（崔健邦IG圖片）

據知，Amigo的女友Jessica的現年大概三十歲，樣子甜美，她的父親是香港劍擊隊領隊崔潤儀，弟弟也是香港劍擊隊運動員崔浩然，而Jessica也是高學歷一族，畢業於香港大學，現在一所中學任教英語。去年被傳媒報導後，Amigo也有在IG上載一張小幼苗的圖片，共寫道「謝謝一眾朋友和傳媒對我感情生活的關心，在這裡回答大家。是，我們在交往中，希望大家可以祝福我們！」公開認愛。

Amigo去年4月曾在IG上載小幼苗圖片並留言認愛。（崔健邦IG圖片）

Amigo今天的發文吸引了圈中朋友留言，例如林奕匡。而舊愛唐詩詠亦大方送上祝福，寫道︰「一家三口 Sweet」。Amigo的IG常常發放愛犬和自己去做gym的照片，又不時上載和女友的sweet照片，看來Amigo的現在生活也非常豐富和快樂呢！