【那對夫妻】放洋蔥！Nico網購二手唇膏　睇片即學Kim如何惜老婆

本來只是想要紀錄一些小驚喜，但影片剪著剪著，突然一些回憶湧上心頭....

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一直以來Nico真的都非常的精打細算，買東西都會以划算和便宜為出發點，但仔細想想其實這一切也都是我造成的……

突然想起以前我們到處打臨時工，有一次在演唱會門口賣著螢光棒，還記得那一場是劉德華的演唱會，賣完之後Nico突然消失，回來的時候拿著兩張門票過來跟我說：「我們去看劉德華演唱會吧！」

因為她知道我很喜歡劉德華很想進去看，在門口賣螢光棒的時候我一邊哼著劉德華的歌，所以她就把所有賺到的錢拿去買了門票，就只為了讓我開心！

所以我就想藉這個影片，來個小小的真情告白一下，有點小洋蔥大家別介意啊～～

也希望可以傳遞給大家，真的要好好珍惜那個陪著你、愛著你又不求回報的她！！

+ 12 + 11 + 10

其實那天我們還小吵架了一下，因為Nico查完唇膏問我：「你覺得這個顏色好看嗎？」

我當下就在計畫……（假裝不在意，然後偷偷的買給她）

結果她以為我沒在聽她講話……哈哈哈哈哈

後來她跟我說，其實她最感動的不是我送了她什麼，而是我還是很在意她說的話！！

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完整內容，歡迎欣賞置頂影片。

【本視頻獲Nico品筠&Kim京燁【那對夫妻】授權轉載。】