【那對夫妻】心疼Nico網購二手唇膏　Kim窩心舉動整喊老婆

台灣網路紅人「Nico品筠&Kim京燁【那對夫妻】」，經常在網上分享與女兒妮妮溫馨的生活滴，在Facebook擁有240萬粉絲，超高人氣令他們成為台灣第一網紅家庭。近日兩公婆又再大灑洋蔥，上載一條短片，配上深情的文字，感動萬千網民。

「那對夫妻」在網上擁有超高人氣。（FB圖片）

片中開首就是Nico掩臉哭泣的樣子，原來是因為Kim給了她一個情人節驚喜，令她非常感動。Nico和Kim是一對收入不高的夫妻，但在網絡上爆紅之後，一家人的生活雖然也隨之而有所改善。

即使兩公婆成為網路紅人之後，生活改善了不少，但Nico 依然非常節儉。（影片截圖）

但老婆Nico依然維持節儉的性格。有一次她在網上買二手全新唇膏，被Kim撞見，Kim對於老婆這樣儉樸覺得非常心疼，「一直以來Nico真的都非常的精打細算，買東西都會以划算和便宜為出發點，但仔細想想其實這一切也都是我造成的……」

只要有愛，無論富貴貧窮，都一樣過得開心。（影片截圖）

「以前我們到處打臨工，有一次在演唱會門口賣著螢光棒，還記得那一場是劉德華的演唱會，賣完之後Nico突然消失，回來的時候拿著兩張門票過來跟我說……Nico：『我們去看劉德華演唱會吧！』因為她知道我很喜歡劉德華很想進去看，在門口賣螢光棒的時候我一邊哼著劉德華的歌，所以她就把所有賺到的錢拿去買了門票，就只為了讓我開心！」

Kim等Nico睡了之後，默默打開電腦查搜尋紀錄，偷偷記下她看過的色號，然後就在情人節當天，送她心心念念的全新的唇膏，不止一支，是她所查過的顏色都買了。

Kim為了博老婆一笑，做足功課！（影片截圖）

Nico 18歲就跟Kim在一起，二人結婚時，Kim連戒指也買不起，Nico沒有抱怨，更說「只要嫁給你就好」。不論是苦的日子，還是現在富貴的日子，二人仍然不忘初心。其實Nico所感動的，不是老公給她買唇膏，而是他有將她放在心上，在乎和珍視她。

有時候女人其實很簡單，她真正想要的寵愛不是要你大灑金錢，而是在於你有沒有在意她。（影片截圖）