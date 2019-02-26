MIRROR望於4月出新歌　姜濤稱表妹暫專注學業

男團MIRROR昨日（25日）出席德晉集團春茗活動，隊長Lokman透露將會推出一首新歌，並希望能於4月派台，大碟就大概會在年中推出，他說：「嚟緊我哋隻大碟就係會有《一秒間》、《ASAP》，咁希望會有兩首都係12個人嘅歌，咁其他就會分組，分啲小組，有啲可能2、3個，有啲可能4、5個咁樣。」並補充：「我哋會有慢歌，因為之前都係sell我哋係熱力澎湃男子跳舞團體，今次我哋都會有抒情歌，嚟緊我哋嘅新歌都會係一首比較慢啲嘅歌。」

MIRROR昨日（25日）全員出席活動。（梁碧玲攝）

被問到MIRROR獲邀擔任吳業坤個唱嘉賓，感受如何，Edan在旁搞笑地歡呼了一聲，Anson Kong補充：「我哋係好開心嘅，因為紅館呢個舞台應該係在座咁多位一個夢寐以求嘅舞台，咁我哋啱啱經歷完九展呢個對我哋嚟講一個咁大嘅舞台，可以咁短時間再上多個大啲嘅舞台，其實我哋係好開心都好感恩嘅。」

Anson Lo表示暫時拍節目玩遊戲沒有底線，但Edan說指著他說：「佢無底線咋，有咩搵佢哽。」（梁碧玲攝）

《花姐ERROR遊》受到觀眾關注，MIRROR會否想仿效，跟經理人花姐去旅遊？MIRROR就要問問花姐的意見，Lokman開玩笑地投訴花姐跟ERROR去但不跟他們去。近期有報導關於姜濤的表妹，他表示表妹對於自己多了人認識感到開心，但暫時還是想先專注學業，暫未有入娛樂圈的打算。