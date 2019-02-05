【花姐巡遊】姜濤為ERROR肥仔獻上初吻　意外血濺攝影棚點收科？

由男子組合ERROR主持的ViuTV賀年節目《ERROR金豬賀歲暨花姐巡遊》將於初一晚上晚上8時30分至9時45分，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）以及吳保錡將於節目展現搞笑功力，陪大家迎接開心年初一。

ERROR除了請來競爭對手MIRROR外，陳安立、胡希文、李昭南以及小占等亦有亮相節目。

ERROR為與MIRROR搶奪「豬年宇宙第一男子天團」的榮譽，實行以一連串賀年遊戲，誓要證明自己實力揮低MIRROR。在「食得快是福」環節，眾人要以嘴巴爭奪套在蛋卷中的橡皮糖，想不到肥仔特別點名姜濤應戰，玩得投入的姜濤更意外為肥仔獻上螢幕初吻！但這一吻卻毫不浪漫，因為姜濤在「獻吻」期間不小心撞傷肥仔嘴邊，令他血濺攝影棚。受傷的肥仔反過來安慰姜濤，更笑說：「奶乾淨佢呀！」

豬仔與姜濤為節目豁出去。

除了玩遊戲外，ERROR亦有依照傳統辦年貨，不過一身西遊記造型就非常破格，四子更與KB、唐寧、江若琳、劉美君、蔡卓妍（阿Sa）拜年玩遊戲，一向疼愛「造星」學員的美君老師一見到ERROR就顯得十分高興，表示平時多數只能透過網上平台關心一眾「仔仔」近況，新一年希望與ERROR合作，更向肥仔送上香吻，留下性感唇印。

叫得做ERROR，當然唔會乖乖哋咁去辦年貨。

ERROR四子初次見到阿Sa更表現十分興奮，紛紛表示自小喜歡阿Sa，令她哭笑不得。阿Sa指曾與仍是舞蹈員的肥仔在香港電影金像獎頒獎典禮上合作表演過，並對肥仔有深刻印象，大讚他十分勤力。問到阿Sa再唱歌可會請肥仔任舞蹈員？她聞言即一口答應，令肥仔開心得大唱「愛情當入樽」。