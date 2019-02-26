鄧超離家太久女兒發惡夢　父女窩心對話感動網民　

內地藝人鄧超經常在網上炫妻，但自從阿女「小花妹妹」出世之後，他就多了與「前世情人」的互動。鄧超自從退出《奔跑吧》後專心投入拍電影，因此離開家中一段很長的時間， 4歲的女兒小花因為實在太想念他，近日用傳了一則訊息給他，用童言童語向父親訴說思念。

鄧超在微博上曬出與女兒的對話，父女的暖心互動，引起不少迴響。（微博圖片）

鄧超與女兒小花感情一向非常要好。（微博圖片）

鄧超日前在微博上分享與女兒小花之間的微信對話，女兒對他說：「爸爸，我在放學的路上，你什麼時候回來，我太想你了，我做夢的時候呢，你們在夢裡面，我找不到你我都哭了，然後我用我的iPad打電話，那（但）你都沒接。」鄧超回覆三個大哭的表現符號，相信現實中，他已被女兒的番童言童語感動得不要不要的。隨後鄧超傳了一則語音給她，小花回覆說：「爸爸那個，那我們做夢的時候你可以打電話給我嗎，好嗎？」

小花真是非可愛了，不僅爸爸感動，也溶化姐姐們的心。（微博圖片）

短短兩段文字，道出女兒對父親的思念，令大家都非常心疼小花。這則貼文發出後，立刻引起大批網友的回覆，超過1萬多人在底下留言，轉發也高達1萬6千多次，父女倆的窩心互動，令網友們十分羨慕鄧超一家人的好感情。

小花別哭！爸爸很快回家了。（影片截圖）