【妻子的浪漫旅行】章子怡手指瘋狂被打格　原來同奢侈品有關？

內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行2》一播出果然引來關注，最大原因是因為有國際影后章子怡的參與，令不少觀眾都想一探她的內心世界。就在第一集播出的時候，大家除了關注她的日常互動之外，就將焦點集中在她的手上，皆因她的手上不時出現一朵小花，原來是被節目組後製打了馬賽克，不禁令人好奇心發作，登上熱搜成為討論話題。

章子怡第一次參加真人騷備受關注。（網上圖片）

一開始章子怡出現整個畫面非常自如，到後來她的動作比較多（特別手部），就好多時會出現一朵小花，起初以為是節目組一些畫面裝飾而已，但這朵小花遮足全程，就開始令人懷疑一定有不可告人的秘密在其中。果不然因為一隻骷髏頭金屬戒指作怪，就令人猜測一定是價值不菲，所以被節目組打上馬賽克。皆因內地近年相關單位非常關注明星「炫富」的風氣，為了避免有「炫富」的嫌疑，節目組就有如此做法。

章子怡手上不停出現一朵小花，令人甚是好奇。（網上圖片）

網友們亦猜測這一隻骷髏頭金屬戒指，看似就非常有氣派，被懷疑就是當年汪峰求婚時送給她的鴿子蛋鑽戒，中間鑲了一顆巨鑽。不過這個猜測好快被大家否認，皆因戒指的外型點睇都唔似婚戒，而且她戴在中指上，所以理應不是汪峰所送的。除此之外，有一個說法是該戒指的設計是一個骷髏頭，疑帶有不良印象不夠正面，所以就被打上馬賽克。之前連藝人漂髮亦都不允可，就被節目組加上「CG帽」遮蓋，所以這個可能性極高。

另外，亦有網友認為避免給品牌作宣傳而已，極有可能該戒指不在是次節目讚助商之列，所以就不停被節目組打上馬賽克。就連她所戴的頸巾亦被遮蓋，因為是國際知名品牌的牌子。比起其他四位女嘉賓她的確看起來富貴許多，「國際章」這個稱號果然名不虛傳。

連她的頸巾亦被遮蓋。（網上圖片）

不過，有細心的網友就發現，她所戴的戒指是知名品牌的18k黃金戒指，總值港幣151,000絕對是奢侈品。但不少人認為明星們有個人選擇，有沒有錢亦是他們的事，不應因為如此就打上馬賽克覺得非常不理解「就一個戒指有必要馬掉嗎」﹑「意義何在」﹑「現在戒指都不能戴了」…認為管得太嚴了。

網友發現她手上的戒指，就是知名品牌的18k黃金戒指。（網上圖片）

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