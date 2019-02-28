【喱騷】JB 由200磅肥仔變條柴　杜汶澤震驚：點樣節食法呢？

杜汶澤的網台《杜汶澤喱騷》自開播以來一直深受歡迎，節目內容多數以惡搞和抽水形式諷刺時弊，憑着大膽又出位的言論吸引不少觀眾追看。當中《Genius Bar》這個Live的節目就由杜汶澤、盧覓雪和貝依霖主持，不少網民都守候在電腦前等待節目直播，相信大家都有留意到節目正式開播前一首無限Loop的歌曲《點解咁撚肥》。

新一集《Genius Bar》請來本地Rapper JB即場獻唱《點解咁撚肥》。（影片截圖）

在新一集《Genius Bar》一開始，杜汶澤就表示有網民投訴《點解咁撚肥》太洗腦：「好多人都投訴我哋個節目開之前不停播嗰隻洗腦歌，即係我專登揀畀你（盧覓雪）嗰隻《點解咁撚肥》呢。好多人投訴話重複咁樣播又唔開Live，所以我直頭請咗JB今晚上嚟現場唱一次，我問你死未！Ladies and gentlemen，JB！」

平時睇片就睇得多，終於可以聽到JB唱Live，現場觀眾當然好興奮！（影片截圖）

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其實這首歌是本地新一代Rapper JB在去年推出的一首作品，將肥胖的迷思寫入歌曲當中。雖然JB父母是菲律賓人，但他是在香港土生土長，是一位菲裔香港人。歌曲一推出就迅速在網上受到關注，除了因為節奏感十足之外，「點解咁撚肥？點解咁撚肥？你食嘢求撚其。點解咁撚肥？點解咁撚肥？你食嘢亂咁嚟」，歌詞直白又保持重疊的唱法，的確很洗腦，令人一聽再聽。

JB去年推出的歌曲大受歡迎。（影片截圖）

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別以為這首歌是攻擊一眾「肥仔」、「肥妹」，其實完全是JB的心聲：「因為我以前都係一個200幾磅嘅肥仔。我本身係跳舞先嘅，係一個Dancer。（咁撚肥有人請你做dancer？）唔係，自己跳舞去玩比賽嗰啲啫，Freestyle嗰啲，跟住開始跳舞之後就多咗運動，因為太大舊覺得好唔靈活，就覺得不如瘦返啲好啲，所以就控制食量同做運動。」

點都估唔到，JB曾經係個肥仔……（影片截圖）

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JB由一個200多磅的肥仔，到如今這個瘦削的身型，不止現場觀眾表示震驚，杜汶澤都忍不住問：「咁控制成點先可以由200幾磅減到好似條柴咁呢？點樣節食法呢？」JB透露最重要是要適量：「唔好食到太飽，有啲人慣咗食到好飽先至停，其實可能食慢啲，你食得慢就容易飽啲，就唔會食好多。」其實減肥始終離不開兩個要素：運動和飲食，但最重要就是堅持！

JB早前都有玩「10 year challenge」，變化真係好大。（IG圖片）