【杜汶澤喱騷】扭身扭勢被轟作狀　程美段：唔做作唔適合做呢行！

由杜汶澤創辦的YouTube Channel「杜汶澤喱騷」一向是網民熱討的話題之一，尤其由阿澤主持的烹飪節目《為何深夜總是餓》，除了他教觀眾煮的食物之外，他旁邊的「性感女拍擋」每每成為網民的焦點之一，例如有曾穿比堅尼上陣的莊端兒，可愛型的李蔓瑩以及貝依霖，而最近幾集就出現了新面孔－之前在無綫節目《美女廚房（第三輯）》中美女學徒之一－程美段（Kiwi）。

程美段身上的車厘龜非常突出。（YouTube）

狂揈上身惹769+ dislike

在最新一集《為何深夜總是餓》（2019/2/18播出）中，程美段身穿一件超緊身的車厘龜背心亮相，由於Kiwi身材較好，所以令將衣服上的圖案非常突出，極度搶鏡，就連站她身旁的阿澤在節目中亦不禁衝口而出：「擺個咁嘅女仔喺隔籬，除咗望佢仲望乜吖？梗係望佢啦！望把刀咩？」其後Kiwi在注視阿澤搽麵包的時候，又不其然扭動上身，令阿澤又忍不住大罵：「喂你唔好擰對X得唔得？」豈料Kiwi竟然解釋這個扭動上身的行為是小動作，更透露：「我平時成日咁㗎。」雖然這一段成功做出節目效果，但卻同時惹來大量網民的負評，除了獲得節目史無前例的770個dislike之外（截至出稿前），還有大批網民留言，例如「呢個女真係好假」、「都唔知博乜」、「真係太過作狀喎大佬」、「真係忍唔住比負評，個女仔搖搖搖，搖乜X野（嘢）」等等。

記者截的圖已經比較客氣：﻿

+ 6 + 5 + 4

Dislike 佔總評數接近20%。（YouTube）

程美段：我唔睇留言

程美段回覆《香港01》記者訪問時表示，自己收到這麼多負評感到有些失落，不過她會盡量令這些負評不影響自己的情緒：「我開頭都會好care啲網民俾我嘅留言，仲會去回覆，討論區都會，但我而家都唔會去睇（留言）。」而Kiwi亦表示在節目上只是做回自己，對於被指作狀並不反感：「我覺得首先，做呢行（娛樂圈），唔做作嘅話已經唔適合啦，同埋我只係做返自己，無諗過要點樣演繹畀人睇。」另外，Kiwi最近亦從朋友身上學懂如何「選擇性去聽取意見」，就是欣然去接納支持自己的人所給的意見，反之就充耳不聞：「嗰啲唔鍾意我嘅人嘅意見，其實我係唔需要聽，點解我要聽一啲街邊上面嘅人講嘅嘢呢？同埋私底下嘅我係一個好正經嘅人，但上阿澤嘅節目又無理由咁正經，因為本身就係一個搞笑嘅節目，自然係同一個輕鬆嘅態度去拍，反而我覺得大家係太過認真喇。」

不過Kiwi都真係揈得好勁：

+ 3 + 2

但網民的留言並非一面倒劣評Kiwi，亦大讚後製將Kiwi扭動上身的動作，再配合跳舞機遊戲的畫面，將兩者完美配合的效果極佳！（YouTube）

+ 16 + 15 + 14

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