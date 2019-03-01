51歲「山雞哥」小學照曝光　Oppa外型幾乎認唔出

圈中模範夫妻陳小春同應采兒結婚至今9年仍然恩愛，夫妻二人不時在社交網站放閃，又不時在節目上互相鬥嘴，二人的相處模式令人羨煞不已。而近日應采兒又再出招，在微博大方地同大家分享老公陳小春的童年照，令人萬萬想不到原來小時候的「山雞哥」已經是長腿Oppa，在多位男同學中特別出眾，搞到不少網友都笑稱「腿好美」十分好笑。

應采兒經常分享家庭日常，一家人的相處模式令人羨慕。（網上圖片）

古靈精怪的應采兒出賣老公陳小春，最好笑的是連陳小春本人都認不到自己：「陳先生從來沒看過這張照片，他問：『誰啊？』」照片中7位身穿白色校服的小學生，肩搭肩十分友好，不過最右邊的男同學就最特出，大家一看就認得出他就是陳小春，並指「右一那小伙子好熟悉」，大家亦想不到他小時候就已經如此高大，足足比同年齡的人高出一個頭。

陳小春當時已經有一雙大長腿。（網上圖片）

現在看起來的「山雞哥」黑黑實實的，原來他小時候是如此白滑，更擁有一雙大長腿，大家都讚不絕口他的腿型畢直好靚添，「大長腿啊」﹑「腿型真好」﹑「腿長驚人」﹑「美腿好sexy啊」…更話從小就有大哥的氣質！而網友們亦表示想到仔仔Jasper長大後的樣子了，皆因他同陳小春根本就是倒模。

網友們都認為陳小春的童年照，就是Jasper長大之後的樣。（網上圖片）