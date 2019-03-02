【倚天屠龍記】被批動作戲慢鏡太多　導演蔣家駿：觀眾不專業

金庸生前創作的多部武俠小說曾被拍成多個版本的影視劇，單單是《倚天屠龍記》就已經被翻拍過7次，最近由香港導演蔣家駿執導的第8個版本正式在內地平台播出。新劇除了有曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹等一班新人演員之外，還有觀眾熟悉的周海媚、樊少皇演出，開播以來在網上討論度極高。不過口碑就呈兩極化，有人大讚故事清晰、服裝場景靚，但亦有人批評劇中的武打鏡頭慢動作太多，太過拖泥帶水。

新版《倚天屠龍記》已經是第8次翻拍，日前在內地正式開播。（微博圖片）

作為經典武俠劇，武打戲自然是劇集的看點，但新劇中幾乎每個打鬥場面都用慢動作呈現，例如第一集中的開場打鬥，短短兩分鐘就用了至少20次的慢動作。不少觀眾都認為武打戲的畫面鏡頭之間慢動作太頻繁，欠缺拳拳到肉的力量感。對於網友的質疑，導演蔣家駿就表示這次是運用了更先進的升格拍攝技術：「過去的打戲，『飛』的畫面大都是偷機拍攝，看不到過程，軟體計算出來的慢動作抖動也很厲害。而用升格拍攝，可以更真實清晰看到動作的過程。根本不是網上所說的那回事，不明真相的吃瓜群眾以為這是個bug，可以吐槽顯得自己更專業。」

有觀眾批評劇中武打場面慢鏡太多，太過拖泥帶水。（影片截圖）

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不過對於導演的解釋，網友似乎並不認同。雖然慢鏡頭賦予了暴力鏡頭美感，令武打戲更加有張力和觀賞性，讓觀眾將一招一式都看得清清楚楚，但過多的慢動作就會令武打場面失去了應有的緊迫感，畢竟「天下武功，唯快不破」，慢鏡頭及特技過多，就失去了動作戲行雲流水、快意恩仇的真實感，破壞了劇情的節奏。

新劇集合一班新人演員，而周海媚就在劇中飾演滅絕師太。（微博圖片）

其實要翻拍金庸的武俠小說一向都不容易，由於過往翻拍次數太多，新作難免被拿來比較，而每位觀眾心目中都已有覺得最經典的版本，這次蔣家駿導演繼《射鵰英雄傳》後再度挑戰翻拍金庸武俠劇，在選角、場景、服裝等方面都看得出他的用心，相信仍會吸引到不少觀眾繼續追看。