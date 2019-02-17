【倚天屠龍記】TVB同一時段連播兩套外購劇　本地製作暫擱一邊

去年一部《延禧攻略》橫掃兩岸三地，掀起全球煲劇熱潮。而沿用《延禧攻略》班底拍攝的《皓鑭傳》最近在內地播出大受歡迎，TVB也乘勝追擊，在翡翠台晚上8時30分同步熱播，引來網民熱烈討論。雖然距離《皓鑭傳》大結局還有相當長的時間，但最近有消息指，內地新版《倚天屠龍記》將會緊接《皓鑭傳》在4月15日播出，換句話說，觀眾想在黃金時段欣賞由TVB製作的劇集，分分鐘要等到下半年。

由吳謹言、聶遠等主演的《皓鑭傳》最近熱播，在網上掀起熱議。（微博圖片）

其實TVB早在2000年代初期，就已經有在黃金時段播出外購劇，包括《康熙微服私訪記》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》、《少年包青天》等等。隨着近年內地影視業發展蓬勃，不少內地劇集製作水準都相當高，備受好評，所以TVB也有在各個頻道播出外購劇，當中尤以古裝劇最為吸引，收視率亦相當可觀，好像《武則天》、《三生三世十里桃花》、《射雕英雄傳》等都大受歡迎。2015年TVB在晚上9時30分黃金時段播出斥重金購入版權的內地宮廷劇《武則天》，更打破慣例，一星期無間斷式播足7日，讓劇迷可以一氣呵成追劇，最高收視更達到37點，成績斐然！

范冰冰主演的《武則天》開啟了TVB一星期無間斷播足7日劇的模式。（網上圖片）

由香港導演蔣家駿執導的《射雕英雄傳》，在2017年播出時意外大受歡迎，最高收視都有30點。去年播出的《延禧攻略》更是風頭一時無兩，收視節節上升，TVB更邀請一班主角來港宣傳，全劇的平均收視為31.3點，大結局更高達39.2點，可見《延禧攻略》的受歡迎程度實在沒法擋，相信也給了無綫很大信心。現時翡翠台在黃金時段播放的五套劇中，有三套都是內地劇，包括《獨孤天下》、《皓鑭傳》、《如懿傳》，難免引來不少觀眾表示只想睇到香港本土製作的劇集，但無可否認內地古裝劇確實拍得有水準，始終製作費龐大、場面浩大、臨時演員多、外景靚、男女主角年青演技好，確是有過人之處。

《獨孤天下》獲得不少網民大讚。（網上圖片）

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不過在同一時段一部緊接一部播放內地劇的確少見，經典劇集《倚天屠龍記》曾被翻拍過不少影視作品，單單是電視劇就拍過7個版本，新版已經是第8次翻拍。這次是由蔣家駿執導，男主角由90後小鮮肉曾舜晞飾演，而新生代女星陳鈺琪及祝緒丹就分別飾演趙敏及周芷若。被譽為「最美周芷若」的周海媚，就在劇中飾演周芷若的師父滅絕師太，相信她的演出是劇集看點之一。

周海媚飾演的周芷若是劇迷心目中的經典，被譽為最美周芷若。（網上圖片）

唔知周海媚飾演嘅滅絕師太會係點嘅呢？（網上圖片）

早前《倚天屠龍記》有一段約3分鐘的預告在網上播出，畫面華麗而且有電影感，飾演趙敏的陳鈺琪不失英氣，祝緒丹也將周芷若亦正亦邪的一面完美呈現，引來許多關注和討論，網友紛紛表示非常期待劇集正式播出。日前有消息指劇集會於2月13日在內地播出，但實際上並沒有正式上線，如今傳聞TVB會在4月播出，莫非內地亦會在同一時期播放？

新版《倚天屠龍記》集合多位新生代演員，非常有新鮮感。（微博圖片）

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