【妻子的浪漫旅行】順嬪張嘉倪戀愛路激浪漫　丈夫暖男攻勢虜芳心

在《延禧攻略》中飾演乾隆後宮「最美妃子」順嬪的張嘉倪，早前參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第二季，與章子怡、袁詠儀以包文婧一起去旅行。在最新一期中，當中張嘉倪就分享了自己與丈夫的相戀經過，如何終於被他感動，一直走下去，終成眷屬。

張嘉倪在《妻子的浪漫旅行》中，分享老公怎樣追求自己。（影片截圖）

張嘉倪回憶與老公的相識過，一個女性朋友邀約到酒吧聊天，臨時把買超也叫來了，張嘉倪說：「從第一天認識之後，他就再也沒有消失過。」買超之後就開始一連串的追求攻勢，但張嘉倪自爆自己不斷派好人卡給老公買超，說自己想一個人，專注工作，而買超依然不放棄，並跟她說「什麼時候你想談戀愛，就告訴我一聲就行。」

張嘉倪曾派好人卡給老公。（影片截圖）

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雖然買超獲派好人卡，但他沒有選擇放選；又，雖然他是富二代，但他沒有運用銀彈追求對方，反而發動暖男攻勢，攻陷女神芳心：

點擊圖片看暖男攻勢3招：

買超也不諱言，第一眼見到張嘉倪就對她動心，直言「看第一就想結婚」，但對方真的很難追，要花多點心思。買超作為高顏值高智商的富二代，仍肯花女機追女仔，就連章子怡都大讚買超的追女絕招可以本書，暖男的表現證明自己是可以負托的人，即使現在對張嘉倪仍是寵愛有加。

張嘉倪老公買超直言對老婆一見鐘情。（影片截圖）