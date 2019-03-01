吳京幾年前屋企遭盜竊　父親竟然叫佢遇賊仔要乖乖畀錢？

無論國內定國外都有不少明星遭遇過家中失竊事件，但有無人試過被盜之後小偷將所有物品全數歸還呢？內地演員吳京就經歷過。最近吳京有份參演兼擔任出品人的《流浪地球》大受歡迎，有關他的一則舊聞也被網友翻出。

日前，有一條名為「小偷盜竊後發現是吳京家」的tag在網絡引起熱議。事緣2013年，吳京父母家中被盜，當時他在微博表示老人家無事，適逢年節，提醒廣大群眾注意安全，其後還將父親詢問警察「如果同小偷發生衝突，把小偷捅死了，是否有法律責任」的問題公開，警察表示如果被迫自衛可以減刑，但法律上來講也要坐牢。父親思考一陣便同他說：「以後你遇到這事就乖乖把錢給人家，不許反抗，你這手沒輕沒重的，到時把小偷打死了，我還要去探監」。

吳京幾年前家中被盜的微博在網絡引起熱議，吳爸爸的回應更是令網友笑爆肚皮。（微博截圖）

結果，事隔4日之後，吳京再次貼文寫到：「父母被盜的包、硬幣、鑰匙，整齊，如數的被擺放在樓下。」真是好氣又好笑。不知道是不是小偷盜竊完之後，發現吳京全家都是打得之人，於是將所有物品齊齊整整歸還，令網友笑爆肚皮，紛紛稱小偷的求生慾很強，甚至還說「轉發這個吳京，你丟的東西都會回來。」更笑言「吳京到底是個什麼神奇的物種。」

不知道是不是小偷得知吳京全家都好打得之後感到害怕，將所有盜取的物品如數且整齊歸還。（微博截圖）

吳京出身滿族正白旗，世代練武，前幾代祖先都是武狀元，還曾獲清朝咸豐皇帝賜予一塊「武魁」的匾額，是皇帝非常重用的臣子。吳京的爺爺是吳氏太極高手，父親練的是螳螂拳同九節鞭，名副其實的武術世家。吳京曾經在訪問中提及兒時軼事，由於習武太累，於是他設法逃課不去訓練，父親知道後，一腳將吳京踢了7米遠，整個人貼在墻上，從此吳京就再也不敢偷懶，一直走到現在。

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