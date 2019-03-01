【流浪地球】國民電影香港上畫遇強敵　吳京不敵超級英雄屈居第三

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昨日（28日）有5套新戲上映，包括《龍珠超劇場版：布洛尼》、《流浪地球》、《死亡無限2次LOOP》、《一吻定情》和《迷失家緣》，由於是賀歲後檔期，電影份量較弱，令開畫冠軍教難推測，看牌面在內地大收44億的國民電影《流浪地球》應該被睇高一線，但結果他只能屈居第三，到底輸畀邊個呢？

《流浪地球》昨日上映，聲勢浩大。（網上圖片）

《流浪地球》在內地大收44億元人民幣，好評不斷，而且仲減價促銷，希望挑戰到《戰狼II》紀錄。電影紅到去外國，外媒大讚此為最受期待的史詩級巨製，更能媲美荷里活太空大片《星際啟示錄》和《引力邊緣》。

不過在香港，在多部電影同日開畫下，這部巨作在票房上竟然輸給《龍珠超劇場版：布洛尼》（$455,774）和《死亡無限2次LOOP》、（$417,819），首日只收得$308,970票房，排名第3！而且在場次上，《龍珠超劇場版：布洛尼》只得137場，《死亡無限2次LOOP》為最多有243場，《流浪地球》則有165場，《龍珠》暫時以小取勝，性價比非常高！

本週上映電影包括：

《Marvel隊長》將於3月6日上映。

不過在5日後，萬眾期待的Marvel Studio電影《Marvel隊長》就會上映，相信Marvel迷都會紛紛入場，當前傳咁睇，為《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）做好準備。下星期的票房排位必有暗湧，極速爬上頭位！莫講係吳京，連超級撒亞人都一定要讓路。

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